Los avales del PJ que no se juntan; la "banda" de la ministra en Pocito; y la objetora de los panchos en Capital

Conflicto con choferes El Gobierno de San Juan no descarta un aumento del precio del boleto de colectivo

La situación judicial de Cristina Kirchner, que en el peronismo califican de “proscriptiva” por dejar fuera del juego electoral a la figura más competitiva de la oposición al gobierno de Javier Milei, puso en stand by los armados provinciales. A ciencia cierta, todavía no se sabe el nivel de injerencia que la expresidenta pretende tener en la confección de las listas de candidatos a diputados nacionales.

En San Juan están convencidos de que la bajada de línea, si es que llega, será a través de Uñac y Gioja. Ambos mantienen contacto con la líder nacional. El senador tejió una red de influencia con su par en la Cámara alta, el exministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, y su nombre integra una nueva agrupación, Primero la Patria, junto a otras figuras con peso en las provincias. En tanto, el exgobernador sostiene una línea directa. En menor medida, también oficiará de vocera de Cristina la senadora Celeste Giménez, por su pertenencia a La Cámpora.

De momento, el dato que sacaron a relucir los operadores de todos los sectores del peronismo sanjuanino es que “nadie está juntando los avales” para la elección interna. La fecha de presentación de listas es el 26 de junio y la compulsa interna será el 27 de julio. Es decir, faltan apenas cuatro días para saber si el peronismo tendrá varias líneas internas o no. Por ahora, no hubo operativos territoriales para reunir las 4.466 firmas que necesita el dirigente que quiera competir. Sólo un exfuncionario uñaquista, Jorge Ariel Rodríguez, lanzó una convocatoria a través de redes y medios de comunicación.

¿Uñac y Gioja pueden reunir ese 10% de los 44.663 afiliados que tiene el Partido Justicialista de San Juan? La respuesta de los operadores es que sí. Una campaña agresiva con los intendentes o presidentes de Junta podría derivar en la cifra necesaria. Pero no hay movimiento visible. Quizás haya llamados y recorridas subrepticias para conseguir las firmas. Las fuentes aseguran que no es así, que no hay nada. Eso refuerza la idea de una eventual unidad. Los dos exmandatarios provinciales tienen una comunicación más fluida en el último tiempo. “Una vez por semana o cada diez días tienen contacto”, dijeron. “No es una novedad”.

En el uñaquismo hay cierta incomodidad por el acercamiento discursivo que tuvo Gioja con Marcelo Orrego en una entrevista en Canal 13 de San Juan. Gioja destacó la humildad del gobernador, y los intendentes más cercanos a la candidatura del exintendente de San Martín, Cristian Andino, murmuraron en contra de la declaración. Son tres: David Domínguez (Ullum), José Castro (Angaco) y Mario Riveros (Valle Fértil). Naturalmente, en el giojismo restaron importancia a los comentarios y aseguraron que los caciques justicialistas deben alinearse con el candidato que tenga mayor posibilidad de hacer una buena elección en las legislativas de octubre.

Mientras tanto, el orreguismo mostró el primer desembarco importante en un departamento adverso. La ministra de Gobierno, Laura Palma, encabezó un acto de Cambia Pocito. La actividad tuvo todos los condimentos: vecinos, premios, bandas. Incluso apareció el subsecretario de Trabajo, el bloquista Franco Marchese. La funcionaria orreguista es uno de los nombres en danza para las legislativas nacionales. “Con la banda de Pocito. Tarde de mates, chocolate y sopaipillas”, escribió en sus redes sociales.

Hubo una interpretación respecto a la visita de Palma al departamento donde fue concejal. La razón del orreguismo, según deslizaron fuentes que orbitan en Cambia San Juan, es “marcar presencia territorial en los departamentos que le van a jugar en contra”. En otras palabras, quizás municipios como Zonda e Iglesia, que pertenecen a un aliado de Orrego en la Cámara de Diputados, no requieran tanta presencia como Pocito, cuyo intendente, Fabián Aballay, es uno de los que todavía se identifica como uñaquista y cuyo juego es “pasar desapercibido”, según él mismo admitió recientemente ante interlocutores de la política.

Finalmente, pero no menos importante: el retorno de la Ruta de los Panchos en Capital pareció tener consenso unánime. Los propios trabajadores de los food trucks aprobaron la nueva ubicación por calle Alberdi y no hubo una resistencia real, al menos en términos de manifestación pública, a la cercanía de los negocios de comida callejera con el cementerio municipal. Quizás porque la Asociación de Pancheros estaba notificada sobre un proyecto novedoso para la creación de un polo gastronómico, similar al que existe en los alrededores del cementerio de La Recoleta.

Sin embargo, según comentaron fuentes en estricto off, la nueva dirección de la Ruta tuvo una efusiva objetora. Se trata de una vecina del departamento que vive sobre calle España. Aparentemente, de acuerdo con comentarios surgidos en los pasillos de la Municipalidad, una mujer con apellido de una familia tradicional de San Juan está disconforme con la relocalización.

La mujer participó de las audiencias en la Secretaría de Transporte y en el Ministerio de Infraestructura con una postura contraria a la ubicación de los pancheros en calle Alberdi. Las fuentes deslizaron que se trata de L.P.G.I. (cuyo nombre completo se reserva). La vecina no pasó desapercibida, justamente, porque hizo una serie de consideraciones negativas sobre la actividad de los food trucks. Algunos se quejaron: “No quiere que laburemos”. Sobre todo porque existió un recurso de amparo colectivo impulsado por ella, aunque después la Justicia lo desestimó.