El Tambolar: la compleja ingeniería financiera y el desafío de reiniciar la construcción

Embed - Aprovechamiento Multipropósito El Tambolar

Desde 2024, el Gobierno de San Juan busca reactivar "lo antes posible" la obra del dique, que fue víctima del recorte de presupuesto para obras nacionales que aplicó Javier Milei. Luego de rescindido el contrato con el consorcio de empresas que lideraba Panedile, que dejó el predio en enero de este año, el escenario para la megaobra deparó un proceso de reconfiguración del proyecto, que en realidad lleva décadas de gestación desde que se pensó como parte del sistema de diques para aprovechar el Río San Juan.

El Gobierno empezó a estudiar el año pasado de qué manera financiar la construcción del dique y nunca descartó nada. Incluso, inició conversaciones con empresas interesadas. Una de ellas fue el grupo Power China, con el que la gestión de Marcelo Orrego viene trabajando en el desarrollo de energías solar y eólica. En ese entonces, desde EPSE consignaban que había muchos interesados, debido a que luego de la rescisión "amistosa" con la UTE que construía, quedó abierta la posibilidad de dar una concesión o de obtener financiamiento barato. Pero el milagro todavía no sucede.

¿En qué situación está hoy El Tambolar?

La obra quedó en un 40% de avance. En el lugar hay un movimiento de suelos para la ataguía, están los dos túneles proyectados, de los cuales uno está hormigonado y el otro casi. También se comenzó con la obra de la pared de la presa. Y se encauzó el río por uno de los túneles que es por donde está pasando el caudal actualmente. El año pasado, en EPSE estimaban que para terminarlo se necesitaban unos 300 millones de dólares.

El panorama del financiamiento hoy en día es complejo. según informó el presidente del EPSE a TIEMPO DE SAN JUAN: "por ahora no hay posibilidad, sobre todo porque no hay claridad tampoco de la macroeconomía. Estas obras dependen mucho de de las tasas y del Riesgo País, dependen de posibilidades de financiamiento accesible para obras que se amortizan en mucho tiempo", dijo.

image.png

Por otro lado, una variable importante que explicó el funcionario es que "está cambiando el mercado eléctrico mayorista". ¿Cómo es esto? "Hasta hasta el año pasado no se podía comercializar la energía de las hidroeléctricas por fuera de las resoluciones que dictan cada tanto CAMMESA y la Secretaría de Energía. Y a partir de este año, las hidroeléctricas nuevas pueden comercializar su energía en mercados a término. Eso también mejora muchísimo la tarifa de de las hidroeléctricas, y eso hace posible o hace más viable una inversión desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de la venta de energía", sostuvo Estrada.

"El financiamiento para El Tambolar terminó en diciembre del año 2022 y no se volvió a firmar contrato de financiamiento, y por eso se desfinanció la obra. El Gobierno Nacional, eventualmente, en ese momento tendría que haber firmado otro contrato de provisión de energía de Los Caracoles y Punta Negra para poder financiar El Tambolar, pero no se firmó" (durante la gestión de Alberto Fernández)", afirmó. Así, esta fundamental obra se quedó sin plata para terminarla.

Antes de eso, la construcción se pagaba con lo producido de energía por los Caracoles y Punta Negra y aportaba al Sistema Interconectado Nacional, y que era pagado con una tarifa diferencial que alimentaba un fideicomiso. "Con esa tarifa extra que se le pagaba a Los Caracoles y Punta Negra por potencia y energía, se construía El Tambolar", resumió.

Si bien sigue estando la energía producida de Los Caracoles y Punta Negra y esto hace pensar que podría volver a armarse un fideicomiso si Nación diera el OK, no es así de sencillo."No, porque las hidroeléctricas están remuneradas por resolución a cuatro o cinco dólares por megavatio hora, y a 2.000 ó 3.000 dólares por megavatio de potencia mes, contra el contrato de El Tambolar, que fue de 400 dólares el megavatio hora y de aproximadamente 60.000 dólares por el megavatio mes de potencia. O sea, las condiciones son extremadamente diferentes, no tiene ninguna comparación", analizó el presidente del EPSE.

"Con lo que producen hoy en día Los Caracoles y Punta Negra, no hay chance de construir El Tambolar. Eso es imposible, deberíamos estar 500 años para lograrlo", precisó Estrada.

En este marco, no se visualiza financiar el nuevo dique con el mismo sistema que antes. "No en estas condiciones", subrayó Estrada. Todo hace pensar que habrá que esperar y no hay fecha que aparezca en el horizonte para retomar las obras del dique.

image.png

Obras paralelas

Por lo pronto, lo que sí encaró el EPSE con fondos propios es la ejecución de obras anexas que permitirán a lo que hay del dique estar preparados si hay una crecida, tal y como adelantó en exclusiva TIEMPO DE SAN JUAN la semana pasada. "Los túneles están preparados para que pase agua. Pero el correr del tiempo sí los deteriora", informó el funcionario.

Así, al no tener fechas claras para retomar la construcción, se prefiere prevenir y cuidar lo que hay construido. "Si tuviésemos certeza de que el año que viene se retoma la construcción, probablemente no hubiésemos hecho nada. Pero como no tenemos certeza, es preferible tener el río encausado y y libre de cualquier problema, básicamente", sentenció Estrada.

De acuerdo a lo que consigna el pliego de licitación pública recién abierta, esta obra permitirá "mitigar las consecuencias que desencadenaría la ocurrencia de una tormenta extraordinaria en el estado actual de obra. Dicho proyecto minimiza los costos de mitigaciones y reparaciones en el caso de dichas ocurrencias y se propone ejecutar antes de las crecidas del próximo verano 2025 - 2026".

Estrada destacó que "tenemos que empezar lo antes posible para terminar antes de la temporada de crecientes de septiembre, octubre, que es, en general, cuando comienza a llover y cuando empieza a haber crecidas. Así que estamos hablando de un plazo estimado de poquito tiempo para que lleguen a fin de año".

El presupuesto oficial estimado para la realización de la obra es de alrededor de $ 1.758 millones de pesos. Por otro lado, el plazo de ejecución de los trabajos es de 120 días corridos, a partir de la firma del acta de inicio de obra. La apertura de sobres se prevé para el próximo 30 de junio en el Edificio Corporativo de EPSE, ubicado en Maurín y Calle 6, Pocito.

image.png

Los trabajos anexos:

• Se realizará un terraplén en el curso del río que impida el paso del agua hacia los túneles, encauzándolo hacia la embocadura de la nueva obra propuesta.

• El caudal total (980 m3/s) será descargado en su totalidad por el encauzamiento.

• Se ejecutarán 2 terraplenes de defensa para prevenir que las excavaciones en zona de presa realizadas hasta el momento se llenen de sedimentos.

• Los terraplenes de cierre o defensa se protegerán contra la erosión.

• Se verificó hidráulicamente que la crecida de proyecto no sobrepase la altura de coronamiento de los terraplenes a construir.

• El proyecto contempla algunas obras complementarias de caminos, que son para seguir utilizando el túnel del descargador de fondo como camino de acceso para mantener la vinculación entre los diferentes sectores de la obra, debido a que la materialización del encauzamiento propuesto afectará uno de los caminos que se utilizan como camino actual y realizar la vinculación de la salida de los túneles de desvío con el túnel de acceso a la cámara del descargador de fondo.

La siguiente figura muestra sobre una imagen obtenida mediante fotogrametría, el proyecto a realizar:

image.png

Un dique estratégico

El Tambolar está emplazado sobre el Río San Juan, 18.8 km aguas arriba de la Presa Los Caracoles y tendrá los siguientes beneficios para la provincia:

-Producirá energía eléctrica limpia y renovable que ingresará al Sistema Interconectado Provincial, permitiendo una mejor autonomía energética.

-Aumentará el grado de regulación del Río San Juan.

-Disminuirá los crecientes riesgos de sequías e inundaciones asociados a la mayor incertidumbre que surge del cambio climático global.

-Ampliará la superficie cultivada, además de mejorar la productividad de los terrenos actualmente en producción y su rendimiento, a través de su agua almacenada.

-Creará nuevas fuentes de trabajo tanto durante su construcción como así también en su fase de operación a través de la incorporación de actividades recreativas y turismo.

La Central Hidroeléctrica producirá un promedio de 343 GW h/año de energía eléctrica que se ideó que sea inyectada y vendida en el mercado interconectado nacional. Se prevé que esta venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista Argentino el principal beneficio directo, permitiendo reemplazar energía actualmente importada por la Provincia, por generación local de una fuente libre de emisiones contaminantes.