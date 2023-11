Homofobia y sufrimiento: se bajó uno de los "fundadores" del mileisimo

Rodríguez es un hombre identificado con la Escuela de Chicago, y defensor a ultranza de la política económica de la Dictadura, especialmente de la de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro del genocida Jorge Rafael Videla.

Además, acompañó a Carlos Menem entre 1996 y 1998, como Jefe del Gabinete de Asesores del Ministro de Economía y como Secretario de Política Económica. Rodríguez dejo el menemato porque el presidente no le concedió la privatización del Banco Nación.

La salida de Rodríguez del entorno mileísta se confirmó luego de una charla con Luis Novaresio, en la sumó declaraciones desafortunadas en algún caso, crueles en otro, y desagradables siempre.

Sobre el plan económico y sus consecuencias sociales justificó: “Tienen que sufrir, pa´ que se aprenda. Y los que sufren son los de abajo. Como en una guerra, sufren los de abajo porque los mandan a pelear los de arriba”.

En la misma entrevista recordó con beneplácito la política económica de Martínez de Hoz, y se sumó a la lista de entrevistados por Luis Novaresio, un animador de elección sexual diversa, que lo humillaron en público. “Yo cuando veo a dos hombres que se besan me duele la barriga, y cuando veo a dos mujeres me encanta”, apuntó. Culpó de eso “a la testosterona, no sé”, mientras le aclaraba, (en tono de “tengo un amigo homosexual”), que de todas formas se sentía “más que 100% cómodo con vos, y sé que sos gay”.

Por los comentarios de Carlos Rodríguez en LN+ pic.twitter.com/uMqbOrqIud — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 23, 2023

El mismo Novaresio, que había escuchado en vivo como Diana Mondino comparaba el matrimonio igualitario con tener piojos, o como Javier Milei, en otro programa de su mismo canal hacía una analogía entre el sexo homosexual y la zoofilia con elefantes, “siempre que den consentimiento”, leyó un mensaje del propio Milei solidarizándose con él y aclarándole que Carlos Rodríguez ya estaba fuera de su cuerpo de asesores.

Porque comparó al matrimonio igualitario con “tener piojos”: “Si querés vivir con piojos, allá vos, pero después no te quejes si al otro le molesta”. pic.twitter.com/l2ZSMeINb0 — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) November 3, 2023

"Públicamente siempre tuve una visión absoluto respeto por la cuestión homosexual por lo cual era obvio que Carlos Rodríguez saliera de La Libertad Avanza" pic.twitter.com/d5X10KGx5Z — Mi Ley (@milei_23) November 24, 2023

Pero la decisión de Rodríguez ya estaba tomada cuando se anunció a Luis “Toto” Caputo como ministro de Economía, a quien consideró no como economista, sino como a un “timbero”.

Ya empiezan a preguntarme porque lo hago. Les digo. No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden. — Carlos Rodriguez (@carod2015) November 24, 2023

El mismo nombramiento es el que habría producido la renuncia de Emilio Ocampo al puesto de titular del BCRA.