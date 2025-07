Gobernadores peronistas cruzaron al nominado por EEUU para embajador en Argentina

Anticipó que se reunirá con los gobernadores para "vigilar" que no concreten acuerdos con el país de Asia Central y opinó sobre cuestiones de política judicial interna, al subrayar que buscará "asegurar que Cristina Kirchner reciba la justicia que bien merece". Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) fueron los primeros mandatarios en expresarse en contra de estas afirmaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mis2centavos/status/1947746795473277289&partner=&hide_thread=false Este es Peter Lamelas, el nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina.



Y la Argentina es un ex país. pic.twitter.com/zr3vXX3QIm — Javier Smaldone (@mis2centavos) July 22, 2025

Lamelas se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para defender su nominación, en donde fue consultado sobre diversos temas. Allí desgranó una serie de definiciones sobre qué es lo que busca Estados Unidos del vínculo con Argentina. "De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos. Voy a trabajar para mantenerlos fuera del continente", dijo.

Y agregó que recorrerá las provincias "para dialogar con los gobernadores y vigilar que no hagan acuerdos con los chinos. "Eso puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos", repitió.

El futuro embajador fue más allá, al describir hasta qué punto Estados Unidos buscará fortalecer al Gobierno frente al peronismo y a las inminentes elecciones. "Debemos seguir apoyando la presidencia de Javier Milei durante las elecciones de mitad de mandato y durante el próximo mandato para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países", detalló. Y ante una pregunta sobre la posición frente al reclamo de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, el futuro embajador sostuvo: "Estados Unidos no reconoce la soberanía sobre las islas ni para Argentina ni para Gran Bretaña. Reconocemos la administración del pueblo británico en la isla, pero mantenemos una posición de neutralidad sobre las islas. Cualquier cosa que fomente el diálogo continuo entre Gran Bretaña y Argentina es bienvenida".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/p_justicialista/status/1948039830983651786?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1948039830983651786%7Ctwgr%5Eead28af42187d986810bb7fafb4b77297135d66b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fambito-nacional%2Flos-gobernadores-salieron-al-cruce-peter-lamelas-el-embajador-eeuu-sus-dichos-contra-las-provincias-n6170152&partner=&hide_thread=false ARGENTINA LIBRE, SOBERANA Y SIN TUTELAJES



Desde el Partido Justicialista de la República Argentina expresamos nuestro más enérgico repudio a las declaraciones del propuesto Embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, por violar el principio de no injerencia en… — Partido Justicialista (@p_justicialista) July 23, 2025

Las respuestas los gobernadores

Esta mañana, el bonaerense Axel Kicillof colgó en X un posteo al que tituló "Lamelas go home". "Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables. Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una violación del derecho internacional y una falta de respeto a nuestra dignidad nacional. Las expresiones del señor Lamelas evocan las épocas más oscuras de injerencia de los Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región".

En su extensa opinión, el jefe provincial también incluyó al presidente al sostener que "el único aspecto positivo de las obscenas expresiones de Lamelas es que permiten entender mejor algunas conductas de Milei. Además de bailar en las suntuosas fiestas de Donald Trump, Milei ataca permanentemente a los gobernadores, desfinancia a las provincias, desprecia el federalismo e incluso ha amenazado con intervenir la provincia de Buenos Aires. No es casualidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Kicillofok/status/1948000352608903483?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1948000352608903483%7Ctwgr%5Eead28af42187d986810bb7fafb4b77297135d66b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fambito-nacional%2Flos-gobernadores-salieron-al-cruce-peter-lamelas-el-embajador-eeuu-sus-dichos-contra-las-provincias-n6170152&partner=&hide_thread=false LAMELAS GO HOME



Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables.



Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una… — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 23, 2025

El gobernador Sergio Ziliotto (La Pampa) marcó en las últimas horas de este martes sus diferencias con Lamelas. "En La Pampa, a partir de la autonomía que nos otorga la Constitución Nacional y de la soberanía política producto de nuestra independencia económica, decidimos libremente a quien recibir y escuchar. Eso sí, solo a los que respetan la democracia y a su división de poderes, pilares de la institucionalidad pampeana", expresó en su cuenta de X. "En La Pampa no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ZiliottoSergio/status/1947799562770354269?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1947799562770354269%7Ctwgr%5Eead28af42187d986810bb7fafb4b77297135d66b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fambito-nacional%2Flos-gobernadores-salieron-al-cruce-peter-lamelas-el-embajador-eeuu-sus-dichos-contra-las-provincias-n6170152&partner=&hide_thread=false Imposible callarnos ante tamaña amenaza colonialista del designado embajador de EEUU en nuestro país.



En La Pampa, a partir de la autonomía que nos otorga la Constitución Nacional y de la soberanía política producto de nuestra independencia económica, decidimos libremente a… — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) July 22, 2025

Le siguió el mandatario Ricardo Quintela (La Rioja), quien sostuvo en sus cuentas en las redes sociales: "Los embates contra la libertad y la soberanía de nuestro país avanzan con el aval y la aprobación del gobierno nacional con total impunidad. Es inaceptable que un embajador extranjero pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante temporal". "Ni en La Rioja, ni en ningún lugar del suelo argentino, permitiremos que un extranjero, de Estados Unidos o de dónde sea, pretenda decidir por nuestro futuro y el de nuestros recursos", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/QuintelaRicardo/status/1947823449814286591?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1947823449814286591%7Ctwgr%5Eead28af42187d986810bb7fafb4b77297135d66b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fambito-nacional%2Flos-gobernadores-salieron-al-cruce-peter-lamelas-el-embajador-eeuu-sus-dichos-contra-las-provincias-n6170152&partner=&hide_thread=false Los embates contra la libertad y la soberanía de nuestro país avanzan con el aval y la aprobación del gobierno nacional con total impunidad. Es inaceptable que un embajador extranjero pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) July 23, 2025

También salió al cruce el fueguino Gustavo Mellela, quien sostuvo en "en Tierra del Fuego no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía. Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas, no podemos permanecer en silencio. No es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo y desconozca la soberanía de nuestra provincia". Y agregó: "En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los únicos que deciden sobre su futuro son las fueguinas y los fueguinos. A ningún embajador le corresponde darnos lecciones". "Señor Lamelas, quédese en su país a resolver sus problemas de corrupción. Deje de ser socio de los usurpadores británicos", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gustavomelella/status/1947807746465620370?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1947807746465620370%7Ctwgr%5Eead28af42187d986810bb7fafb4b77297135d66b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fambito-nacional%2Flos-gobernadores-salieron-al-cruce-peter-lamelas-el-embajador-eeuu-sus-dichos-contra-las-provincias-n6170152&partner=&hide_thread=false En Tierra del Fuego, no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía.

Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas, no podemos permanecer en silencio. — Gustavo Melella (@gustavomelella) July 22, 2025

Cuando Peter Lamelas fue consultado sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, expresó: "Ha sido procesada y declarada culpable de fraude por no uno, sino dos tribunales. Nuestra versión del Tribunal Supremo la declaró culpable. Si no fuera política, estaría en prisión. Está bajo arresto domiciliario debido a cierto favoritismo político que existe allí. Voy a asegurarme que Cristina Kirchner reciba la justicia que bien merece".