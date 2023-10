Frase a frase, cruce a cruce: todo lo que dejó el debate presidencial

Live Blog Post

Milei dijo que "no hay lugar para las acusaciones de nazismo"

El libertario señaló que "en los 70 hubo una guerra", donde las fuerzas del Estado cometieron "excesos, por los que les cabe el peso de la ley, pero Montoneros y ERP también hicieron un desastre".

"No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos", recalcó. Negó a los 30.000 detenidos desaparecidos y dijo que fueron 8.753". "Siga discutiendo historia, nosotros no vamos a ocupar del 60% de chicos que no pueden morfar", remató.