En la Legislatura de San Juan buscan repudiar la visita de legisladores nacionales a represores

Parlamento El gobierno y aliados de Milei lograron que no se trate en Diputados el repudio y la expulsión de legisladores que visitaron a genocidas

En la fundamentación Quiroga analizó que "para quienes entendemos que las políticas de derechos humanos son un compromiso inquebrantable, estos son tiempos de mucha preocupación en tanto desde ámbitos y responsabilidades institucionales no solo se pone en duda a los 30.000 compañeros desaparecidos, sino se intenta desconocer el imperio del terrorismo de Estado y se relativiza la represión minimizando sus efectos y banalizando su magnitud".

Agrega que "nos debemos expresar en oposición a la promoción del olvido y amnistía a los genocidas del Proceso, así como lo hicimos respecto a la derogación del indulto y de las leyes del olvido para que fueran y sigan siendo juzgados los responsables de las atrocidades cometidas durante el proceso militar".

Por otro lado, destaca que "actos como el acontecido el 11 de Julio del corriente año por parte de diputados nacionales pertenecientes al Bloque de La Libertad Avanza, realizando una visita a los genocidas juzgados y encarcelados en la Unidad Penal N° 31 de Ezeiza, de la Provincia de Buenos Aires, constituye un agravio al Orden constitucional, los pactos democráticos y los derechos humanos que ameritan ser absolutamente repudiados".

El proyecto busca que la Cámara de Diputados de San Juan repudie institucionalmente la visita a la cárcel de Ezeiza a los militares Alfredo Aztiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martinez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio Cesar Arguello, Manuel Cordero, Gerardo Arraez, Antonio Pernias y Carlos Suárez Masón (hijo), "perpetrada" por los diputados nacionales del Bloque de la Libertad Avanza (LLA): Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, Lourdes Arrieta (es sanjuanina pero representa a Mendoza); María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci, el día 11 de julio pasado.

Y solicita "Entender lo acontecido a la luz del Art 66 de la Constitución Nacional como una grave actividad reñida con el Orden constitucional, los pactos democráticos y los derechos humanos que amerita por parte del Congreso de la Nación la más profunda investigación y actuación consecuente en resguardo de la democracia y de los valores de Memoria, Verdad y Justicia".

La visita de los legisladores a los represores generó fuertes reacciones de sectores que defienden los derechos humanos, y también discrepancias, en todo el país. En el Congreso Nacional, durante la última sesión de la Cámara baja, los libertarios lograron el rechazo al pedido de apartamiento del reglamento para votar el proyecto de expulsión de los legisladores oficialistas que había presentado la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta.

Por otro lado, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, expresó que “este hecho es gravísimo y no puede no ser tratado al inicio de la sesión, no queremos ser cómplices de eso”, aseguró a la par que solicitó una moción de orden para tratar el repudio a los legisladores libertarios al comienzo de la sesión. Fue rechazada con 113 votos negativos, 112 afirmativos y cuatro abstenciones. Para que fracase, fue clave la votación de la mayoría de los diputados de la Unión Cívica Radical.