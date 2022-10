En el PJ de Calingasta se debaten entre el regreso del uruguayo y la llegada del "gran hermano"

Si le consultan al intendente Castañeda por el pronóstico político asegura: "yo no tengo aspiraciones y hay compañeros que pueden reemplazarme. Hay algunos que son del espacio que me toca liderar y otros que no". Pero a la vez le dedica un dardo a Garcés, a quien le reprocha no ser del territorio. Porque si le preguntan al actual intendente qué opina sobre el regreso de algunos que se fueron, responde que " por lo menos escaramuzas hay pero eso no significa que vayan a ganar. Nosotros vamos a trabajar por un candidato que sea nacido, criado y que viva en Calingasta, eso es algo importante para el espacio nuestro. De ahí en más si la gente elige otros espacios que no sea este hay que respetar, para eso nos presentamos a una elección".

casta.jpg

Tampoco le escapa a un cargo legislativo: "yo no te voy a decir que no ni que sí tampoco. No es una cosa que a mí me guste lo legislativo pero aquí se trata de aportar y de sumar. Y aparte de eso, el cargo de diputado departamental lo elige el gobernador. Por lo tanto mal haría yo en opinar de ese tema". Eso sí, en ser concejal no quiere reincidir. Antes de ser intendente Castañeda fue 4 años edil, secretario de Gobierno y trabajó en agricultura y en el comercio. "Después de que pase esto veremos qué hacemos, pero es difícil irme a mi casa", le confiesa a Tiempo de San Juan.

Mientras tanto, Garcés ya anda caminando el departamento, donde tiene todavía negocios. Lo hace los fines de semana porque, como secretario de Viviendas de la provincia, de lunes a viernes se lo encuentra en el Centro Cívico o tocando puertas en Capital Federal. Confiado en que el nuevo sistema electoral que es parecido a la Ley de lemas le servirá para medirse en una interna sin que corra demasiada sangre, (de hecho él dice que fue de los primeros en aconsejar al gobernador sobre las ventajas de que regrese ese sistema), Garcés se siente "bendecido" por Sergio Uñac, por lo menos para jugar, dicen en su entorno.

robert.jpg Robert Garcés dice que nunca abandonó Calingasta.

Abiertamente, Garcés ya dice que es precandidato, que se someterá a la voluntad popular y promete una campaña "con propuestas y sin agravios", como pidiendo a los Castañeda que no se les escape el fuego amigo. "Garcés no se fue nunca, vengo siempre los fines de semana y siempre estoy atendiendo un calingastino, con las puertas abiertas y el teléfono prendido", se defiende de los que le endilgan ser extranjero. Y advierte: "la gente tendrá que analizar finamente lo que hicimos y nada más, no se debería hacer nunca campaña buscándole la quinta pata al gato, hay que respetar dentro del mismo partido".

Por otro lado dentro del Frente Todos figura el bloquismo, socio histórico del PJ. Allí cuentan que en Calingasta están las dos posibilidades, la de llevar un candidato propio o armar algo en conjunto con el peronismo, pero aún no lo cierran. Dentro del PB perfilan el presidente del Comité Omar Araya y el dirigente Pedro Montigel.

Al parecer, al menos hoy, no hay un tercero en discordia dentro del Frente Todos en primera plana y por eso el uruguayo sabe que deberá competir fuerte contra quien elija Castañeda. En la sucesión aparece también el director de Turismo de la comuna, Heber Tapia, pero en el peronismo calingastino le ponen más fichas al pariente del intendente, que es un reconocido profesor de la zona.

Más allá de la cautela de Jorge, el otro Castañeda anda lanzado sin pelos en la lengua: "tengo la firme disposición de ser candidato. Estoy con Uñac gobernador. Desde que el intendente habilitó que yo pudiera estar ya estoy caminando, de a poco vamos diagramando el plan. Como docente que soy llevo 31 años planificando", aseguró este martes el profesor, en una entrevista con Radio Sarmiento.

Incluso se despegó fuerte de Garcés. "En caso de que yo sea, tengo ciertas diferencias con su modo de gestionar", le espetó. Para él, el sucesor de su hermano debe tener tres cualidades: ser honesto, ser sensible y ser capaz.

hermanos.jpg Luis Castañeda (izquierda) acompañando a su hermano Jorge en un desfile junto a reinas de la comuna.

Luis Castañeda, vicedirector del colegio Jesús de la Buena Esperanza y del Instituto de Formación Docente calingastino, dice que lleva militando dentro del PJ desde los 14 años pero nunca estuvo en un cargo público. A esta altura, "uno se da cuenta de cuando la gente valora la trayectoria y tiene posibilidades uno, pero a eso hay que darle contenido", analiza.

Ya habla de un "plan de gobierno va a ser consensuado con la gente que viene formando parte del plan de Jorge", de continuidad con el que inició su hermano en 2015. Está enfocado en el desarrollo turístico, de la producción y la ganadería y de servicios al vecino. "El escenario nacional es difícil, el votante calingastino necesita que gestionen por él. Hay que prestarle el oído y salir a trabajar con eso", enunció.

paro2.jpg Heber Tapia, funcionario de Turismo calingastino, también suena y es hombre de confianza de Castañeda.

¿Y qué será de la vida de Jorge? "Es indudable que es una persona de consulta. En 8 años no se tomó vacaciones y piensa en dedicarse a la producción, tiene dos o tres hectáreas de ajo que fue sembrando de a poco. Está buscando el merecido descanso. A cualquier intendente le conviene que Jorge esté. Como persona y como hermano me gustaría que descansara un poco", sugiere el candidato.

"No he hablado con el gobernador. Necesariamente hay que hablar con él", apuntó sobre la bendición del presidente del PJ de San Juan. Por lo pronto ya tiene un ok fundamental en su carrera política: "Nosotros somos una familia de 10 hermanos, convivimos con nuestros hijos acá. Ser un Castañeda no juega nunca en contra. Mi madre, por lo menos, juega a nuestro favor", concluyó.