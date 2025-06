Cristina Kirchner en el PJ: "Estar presa es un certificado de dignidad"

En Corrientes Cristina Kirchner volvió al ruedo con un fuerte mensaje: "Si tan terminada y acabada estoy, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?"

image.png

El mensaje de Cristina se da a 69 años de los fusilamientos de militantes y sindicalistas que permanecían leales al gobierno derrocado de Juan Domingo Perón, en 1955, por la autodenominada Revolución Libertadora. La masacre, efectuada en los basurales de José León Suárez, generó importante historiografía y literatura, como la obra "Operación Masacre", de Rodolfo Walsh.

El círculo letal se completaría tres días después, el 12 de junio de 1956, con el fusilamiento en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires del general Juan José Valle y otras 26 personas, entre ellas varios compañeros de armas.

Ya en su mensaje a los asistentes a la sede del PJ; la ex presidenta Cristina Kirchner sostuvo esta tarde que “la casualidad no es una categoría política e histórica, y los hechos de hoy no hacen más que confirmar esta idea”, al trazar una comparación entre el homenaje a los militantes peronistas fusilados en José León Suárez y su situación particular ante el inminente fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

En otro pasaje del mensaje pidió que “no sigan dividiendo inútilmente a los argentinos” porque esas fracturas, dijo, “aún a quien se siente antiperonista o anti kirchnerista, termina perjudicándolo con procesos económicos que destruyen el presente y futuro” de los habitantes.

En referencia a la inminente sentencia en su contra de la Corte Suprema, que puede terminar con su inhabilitación parta presentarse a elecciones y su detención efectiva, la ex presidenta advirtió que “el Poder Judicial es un partido, es otro PJ, y bastó para que hace una semana anunciáramos una candidatura para que se destaran los demonios”.

“Este modelo tiene fecha de vencimiento, se agota, es una copia de lo que hizo Martínez de Hoz y lo que hizo la convertibilidad en los ’90, y que se sostiene un tiempo con dólar barato”, dijo en la sede del PJ y añadió que el Poder Judicial está “buscando cómo desarmar y desarticular la posible organización popular y política que necesariamente se va a producir”.

Volviendo al fallo del máximo tribunal que un sector del periodismo anuncia para las próximas horas, la ex presidenta recordó que “cuando los que hicieron megacanjes endeudaron al país y lo siguen endeudando, los de las autopistas, parques eólicos, los del correo, siguen por la calle; créanme, estar presa es un certificado de dignidad”, aseguró.

Rememorando el intento de homicidio que sufrió en el 2022, la ex mandataria señaló: “Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios estar viva”.

“Hoy veía la tapa de Clarín que decía un sicario intentó matar a Uribe y me fui a la tapa de Clarín del 1 de septiembre y decía ‘Un brasilero gatilló en la cara’, que es de los mismos de La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Esos son los mentores de todo esto. No soy conspiranoide, leo y tengo comprensión de texto”, comentó.

Y cerró: “Hay mucho conflicto en la sociedad, estemos junto a la gente que tiene necesidades, demanda, para ayudarlos, tener empatía, ayudar, es lo que siempre hemos hecho y lo mejor que sabemos hacer. Es necesario en una Argentina a la que quieren sostener a una crueldad impropia de la gente de bien, de los humanos”.