Confirmado: hay paro de colectivos en San Juan este martes

El Gobierno nacional fracasó este lunes en la tarde en su intento de mediar entre las cámaras empresariales de transporte y un sector de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para impedir el paro previsto para este martes 6 de mayo. Por ende, a partir de la medianoche comenzará la medida de fuerza. En San Juan, el gremio evalúo si adherir o no. Decantó por plegarse a la medida de fuerza. Por ende, no hay colectivos desde las 00 del martes 6 de mayo.

La UTA aclaró que la medida se realizará por 24 horas a partir de las 00:00 del martes, e instó a los trabajadores a no concurrir a las empresas. Además, el comunicado remarcó que no se dejarán intimidar “ante las amenazas del sector empresario” y reiteraron que el reclamo es por un salario digno.

Esta confirmación tensiona aún más el panorama en San Juan, donde el Gobierno provincial ya había advertido que el paro es ilegal, debido a que la UTA no presentó el aviso formal con la antelación exigida por ley.

En tanto, según las negociaciones nacionales, los empresarios ofrecieron un 6% de aumento salarial, lo que no fue aceptado por el gremio, que insistió en reclamar un sueldo básico de $1.700.000 y confirmó la huelga. Los empresarios, por su parte, intentaban proseguir las conversaciones para evitar el paro.

La UTA atraviesa una fuerte interna en sus filas, lideradas por Roberto Fernández. Parte de esa interna se plasma en el alcance del paro, que no será total porque hay un sector del gremio, que responde a Miguel Bustinduy, opositor a Fernández, que no adherirá a la medida. Las cinco seccionales del interior del país bajo la órbita de Bustinduy que no pararán serán: Córdoba, Santa Fe , Mar del Plata, Santiago del Estero y Jujuy. Bustinduy es también el referente sindical de los choferes que trabajan en las líneas de colectivos del Grupo Dota.

Desde el Gobierno consideraban desde esta tarde que UTA estaba “decidida a hacer el paro”. Y desde Balcarce 50 también destacaban que se mantenían firmes en su postura de “no homologar paritarias por encima de la inflación”, por lo que ya se anticipaban a decir que no iban a aceptar los aumentos como pide el gremio.

El miércoles pasado se llevó a cabo una audiencia crucial entre los representantes de las seis cámaras empresarias, dirigentes de la UTA y miembros de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de evitar el paro. El gremio esperaba una mejora sustancial en la propuesta salarial del 7%, pero esa expectativa no se cumplió. En el medio, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, fue reemplazado por Luis Pierrini, cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. Y este lunes empezó la transición en el área.