ANSES: Los rechazados para el IFE 4 rieron por no llorar con memes imperdibles

Condiciones para acceder al IFE 4, y las causales del rechazo de la solicitud

El bono de $ 18.000 del IFE 4 está apuntado a trabajadores informales no registrados, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B que se inscriban en ANSES. Los jubilados lo cobrarán de manera automática sin trámite previo.

Los solicitantes no deberán contar con ingresos superiores a dos Salarios, Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Con la última suba de marzo 2022, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) actual se ubica en $ 38.940, de tal forma que el tope máximo de ingresos permitidos para cobrar el bono del IFE 4 ANSES es de $ 77.880.

La ANSES verifica que el nivel socioeconómico del solicitante sea acorde, contrastando los datos con los gastos sus tarjetas de débito y crédito, además de si es propietario de varios inmuebles y el valor de estos.

Para ser echazado en el pedido hay que ser titular de más de una vivienda, estar adherido a un servicio de medicina prepaga, ser titular de dos o más autos o de uno de menos de un año de antigüedad, o tener un avión o embarcación a su nombre.

En el caso de los hombres es necesario tener entre 18 y 65 años y no cobrar jubilación, mientras que en las mujeres en tope es de entre 60 y 65 años sin ser jubiladas.

Los que sí, y los que no

Quienes recibieron el mensaje que dice "Tu solicitud ha sido aprobada. Vas a cobrar el Refuerzo de Ingresos a partir del 19 de mayo según la terminación del DNI", habrán saltado de alegría, aunque el monto, realmente, no les va a cambiar la vida.

En cambio, aquellos que en sus dispositivos pudieron leer "No podés acceder al Refuerzo de Ingresos porque no cumplís con los requisitos establecidos", manifestaron su desagrado de distintas paneras.

Con una somera pasada por redes sociales pudimos advertir que, por esto, ANSES se convirtió en tendencia durante todo el día, impulsada, por supuesto, por los infaltables memes con los que los decepcionados rieron por no llorar.

