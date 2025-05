Recuperaron el celular que le robaron a Inés Gutiérrez, la campeona argentina MTB

El hecho se hizo público después de que la misma corredora viralizara un video contando su indignación por lo sucedido. Aquella vez, Inés Gutiérrez decía en las redes: "Recién hace un rato llegué de pedalear y a las 4 de la tarde, específicamente en el centro de Marquesado, me robaron. Se me puso una moto al lado, con dos tipos con casco, y gracias a Dios no pasó a mayores. Fue nada más que un forcejeo, me golpearon la cara, pero no me caí de la bici, ni tuve ningún daño mayor. Así me robaron el celular”.