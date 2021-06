Estacionó su auto y a los 5 minutos se prendió fuego: "Pensé que era una joda", dijo el dueño

Este martes un auto se prendió fuego por completo en las inmediaciones de calle Cabot y Paula Albarracín de Sarmiento, en el límite de Capital, Rawson y Rivadavia. El rodado pertenece a un hombre llamado Gastón Bolsonella, que habló con este diario y contó cómo sucedió el desafortunado evento.

"Por suerte yo no estaba dentro del auto cuando se incendió, yo estaba en el trabajo y cuando me vinieron a avisar pensé que era una joda", sostuvo. Y agregó que "el auto no tenía ninguna falla, habrá sido algo del gas, de la batería, la verdad no sé, no le sabría decir", afirmó en un claro estado de resignación mientras miraba los restos de su vehículo.

El auto en cuestión es un Toyota Corolla y era usado con frecuencia para ir al trabajo por Bolsonella. "Esta vez decidí estacionarlo en otro lugar de donde lo dejo siempre porque lo había lavado y cerca de mi trabajo hay una obra y se llenaba de tierra, por eso ahora dije que lo iba a dejar a mitad de cuadra", contó sin pensar que minutos después se llevaría tan desagradable sorpresa.

Los bomberos rápidamente llegaron al lugar y lograron cesar las llamas antes que afectara a otros vehículos que había por la zona. No hubo víctimas en el siniestro, pero tampoco hubo tiempo de salvar absolutamente nada del rodado porque las llamas se extendieron en cuestión de minutos. Aquí el video con imágenes y el testimonio de la víctima: