Se le aguó la fiesta y le dio una paliza a su hermana; ahora la condenaron

Una joven mujer de Zonda fue condenada a prisión en suspenso y excluida de su casa por la feroz golpiza que propinó a su hermana. La chica aceptó un juicio abreviado durante una audiencia realizada este jueves, en la cual se declaró culpable por el delito de lesiones leves.

Su nombre es Betina Alegre, tiene 29 años y no se le conoce oficio ni trabajo. La mujer fue detenida el miércoles último en un barrio del departamento Zonda después de tomar de los cabellos, golpear y hasta rasguñar a su hermana en presencia de unos policías.

La relación entre ambas no era buena, pero aparentemente la joven de 19 años era hostigada de hace tiempo por Betina Alegre –que no es hermana biológica-, quien además vive con el novio en la vivienda familiar. El miércoles último en la noche, Alegre, su novio y otras personas se reunieron a tomar en la casa. Al rato llegó la otra joven y para no discutir, se quedó en la plaza con una amiga a la espera que terminar la juntada.

El problema se desató más tarde cuando llegó una patrulla policial y ordenó que cesaran con la reunión. Esto molestó a Betina Alegre que, en estado de ebriedad, salió a la calle e increpó a su hermana menor. “Bocona, siempre haces lo mismo. Por qué llamaste a la Policía. Yo me voy, pero primero te hago mierda”, le dijo furiosa, mientras que arremetió contra ella, dándole mechonazos, golpes y rasguños.

El caso fue denunciado y tomó intervención el fiscal Miguel Gay junto con la ayudante fiscal Ximena Rodríguez de la Unidad Fiscal de Investigaciones de CAVIG. Alegre fue imputada del delito de lesiones. Este jueves fue llevada a tribunales y a través de su abogado defensor acordó un juicio abreviado. El juez Gabriel Meglioli refrendó el acuerdo y fijó la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional contra la mujer de 29 años, pero además ordenó que se la excluya del hogar y la prohibición de acercarse o molestar a la víctima.