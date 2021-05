Este año lo imputaron por manosear a una paciente: en 2018 otra mujer lo denunció por abuso

A fines de abril de este año, el médico José Andrés Navarro, se lo señalo de haber abusado sexualmente de una de sus pacientes cuando trabajaba en las instalaciones de una clínica privada del centro sanjuanino. La jueza de garantías lo imputó por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y se le dictó la libertad, pero bajo fianza (de $100.000). Días después, por las imágenes que se dieron a conocer en los diferentes medios de comunicación, otra mujer se presentó en la UFI CAVIG y dijo que este profesional la había manoseado.

La fiscal que interviene en la causa, la doctora Claudia Salica, este viernes iba a declarar la incompetencia por parte de la UFI para investigar este caso. Pero hay una razón, es que esta mujer denunció el hecho en 2018 en la Comisaría de la Mujer y la causa recayó en el Segundo Juzgado de Instrucción, es decir, que sigue siendo investigado en este juzgado; según dijeron voceros de la UFI CAVIG.

Este viernes la audiencia quedó suspendida, porque el acusado Navarro al igual que su defensa, por un problema de comunicación no fueron avisados sobre la misma y será pospuesta para los próximos días.

¿Qué dijo la mujer que lo denunció en 2018?

Esta presunta damnificada habría expresado que Navarro le tocó la cola cuando le estaba poniendo una vacuna. El acusado dice que no recuerda ni conoce a esta denunciante.

¿Cuál es la última acusación?

A Navarro se lo acusa de haber abusado sexualmente de una paciente sin el consentimiento de ella. A lo que el médico expresó lo contrario, que si hubo consentimiento y que la mujer lo “coqueteó”.

La jueza de garantías, Gema Guerrero, determinó dejarlo en libertad, pero bajo fianza (de 100.000 pesos). La magistrada en este momento manifestó: “el acusado goza de esta presunción de inocencia hasta que se pruebe la responsabilidad penal en los delitos de lo que se le acusa”. Otro de los argumentos que no concedió la prisión preventiva es porque no se dieron ciertas condiciones que en este caso no se dan, como el Artículo 297 e Artículo 297 inciso 4, del Código Procesal Penal.

Navarro quedó imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y se le dictaron coercitivas. La primera, prohibirle las salidas de la provincia sin autorización previa; segunda, prohibición de acercamiento a la víctima, la clínica CEAC y todo el personal con el que el imputado se vinculó en el día del hecho en un radio de 300 metros. Como así también, prohibición de todo tipo de contacto por cualquier medio (redes sociales, telefonía, entre otras) con un plazo de 60 días.