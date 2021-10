Simulador prófugo: aseguran que opera desde las sombras y en otras provincias

A tres meses de la insólita desaparición de un sujeto que engañó a la Policía y a la Justicia simulando que era otra persona, uno de los denunciantes aseguró que Pedro Ezequiel Saitta no sólo siguió operando desde las sombras sino que lo hizo por fuera del territorio sanjuanino.

Si bien se sospecha que el hombre que fue acusado de un crimen en Mar del Plata tenía vínculos con Catamarca, desde donde supuestamente traía vehículos a San Juan, una pista añadió otra provincia al listado. Es que José Luis Dicarlo, uno de los damnificados, indicó que la camioneta que le entregó de buena fe a quien se hacía llamar Leonardo Sampieri se encuentra en Neuquén.

La camioneta que le otorgó de buena fe a Sampieri y nunca obtuvo nada a cambio

Acorde detalló el denunciante, las autoridades que están detrás de los pasos de Saitta le manifestaron que la camioneta Toyota Hilux que era de su propiedad y se la entregó al dueño de la agencia de autos como parte de pago a cambios de dos rodados fue localizada en la provincia del Sur, donde a un tercero le fue transferida de apellido Bravo. "Lo único que me dicen es eso, pero nada más. Yo quiero recuperar lo que es mío", señaló.

Sampieri, que tenía instalada su agencia de autos de alta gama en Av. Rawson y Av. Libertador, se fugó de la prisión domiciliaria que le había fijado la Justicia y se convirtió en uno de los delincuentes más buscados de San Juan.

El hombre más buscado, Pedro Saitta, quien se hacía llamar Leonardo Sampieri

Dicarlo, que nunca se imaginó que podía resultar engañado, le entregó el 08 firmado a Sampieri y con ese papel le dio el control absoluto sobre el vehículo. Durante el allanamiento que hizo personal policial en la agencia del prófugo, no fue encontrado el rodado del denunciante ni tampoco la documentación del mismo.

"No puede ser que todavía no lo encuentren. Está protegido", expresó el denunciante que sospecha que el prófugo con doble identidad salió de la provincia. "Este no apareció nunca más y todo quedó en el olvido. Duele porque yo he perdido 3 millones de pesos", aseveró el comerciante que se mostró indignado porque todavía con su caso aún no se hace justicia.