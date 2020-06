Presunto abuso: los policías de la 25ta más complicados, declararon las adolescentes

Las dos adolescentes que habría sufrido abuso sexual por parte de tres policías, declararon y hundieron a esos efectivos. Confirmaron que hubo encuentros previos y que éstos las llevaron a una reunión intima en una casa de Pocito.

No trascendieron las identidades de los policías involucrados, dos de los cuales serían de la Seccional 25ta, pero ésto los complica en la causa judicial que podría calificarse como estupro. Hasta la noche de este lunes, no habían sido detenidos y no se sabe qué decisión adoptaron el juez Guillermo Adárvez que investiga el caso que tiene como supuestas víctimas a una adolescente de 14 y 15 años, revelaron fuentes judiciales. Los policías también son investigados por la Subsecretaría de Control de Gestión, que inició un sumario administrativo contra estos miembros de la fuerza provincial. Las primeras versiones señalaban que fueron suspendidos, pero otros jefes policiales aseguraron que están trabajando normalmente.

El hecho fue denunciado el 16 de mayo por la madre de una de las chicas. A los días, los progenitores de la otra adolescente, también radicaron la denuncia. En ese momento sólo se contaba con las versiones dadas por los padres, por eso era importante escuchar a las supuestas víctimas.

Esto último se concretó este lunes. Las fuentes aseguraron que ambas declararon a través de Cámara Gesell con el equipo de profesionales del Centro A.NI.Vi y contaron que conocieron de casualidad a esos uniformados en Rawson. Supuestamente uno de esos efectivos le pidió el teléfono a una de ellas y después empezó a enviarle mensajes para encontrarse.

Lo que habrían dicho las menores fue que hubo encuentros y reconocieron que mantuvieron relaciones íntimas. Relataron que luego, estos mismos hombres las citaron una noche. Ellas mintieron en sus casas diciendo que tenían el cumpleaños de una amiga y se reunieron en un lugar, donde los policías las pasaron a buscar. Esa noche terminaron en una casa de Pocito en donde estuvieron tres policías y ellas dos solas, según las versiones.