Mauricio Ibarra sobre las PASO: "Es la primera vez que veo un Gobierno Nacional que hace más grande la derrota"

El dirigente político Mauricio Ibarra estuvo en Paren las Rotativas este martes y habló sobre las PASO. Ibarra, coincidió en la postura de desdramatizar el resultado, asegura que hay esperanza para noviembre y que por primera vez vio a un Gobierno que "magnificó la derrota".

"No es la primera vez que la gente está enojada, que va a la urna enojada. Este domingo fue diferente por la magnitud del enojo, la gente se expresó de manera contundente. Ahora hay dos caminos, hacer como que no pasó nada o tener una fuerte discusión sobre modelos políticos y económicos, que fue lo que pasó", dijo Ibarra.

Para el ex intendente de Rawson, hubo varios errores y ahora "el político tiene que sentir lo que va mirando y recalcular".

"El temperamento de noviembre es el que va a definir las elecciones, no debe ser la soberbia, debe haber condimentos que debemos mirar con humildad y sencillez", dijo el dirigente del PJ.

Según Ibarra, "fallamos en el intento de provincializar la elección, que valoraran más al Gobierno de Uñac y a los intendentes, la ola arrasó con todo", sostuvo.

Para Ibarra el resultado de cara a noviembre podrá revertirse y no cree que muchos de los que votaron a Juntos por el Cambio vuelvan a hacerlo.

"Hay que entender que el voto amarillo del domingo es un voto de protesta pero no un camino de construcción. Si vos le preguntás a la misma gente si votaría a Macri o Larreta, seguramente no lo volverían a hacer. La gente que votó el domingo quería hacerse valer, quería que escucharan que la cosa no está bien", reflexionó.

"Yo he visto Gobiernos darle magnitud a las victorias pero es la primera vez que veo un Gobierno que le da magnitud a las derrotas. El Gobierno perdió el domingo pero el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes hizo más dura la derrota", concluyó.