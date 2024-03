Enrique Conti, su larga experiencia en crisis y un consejo a Orrego: "Hay que comerse sapos"

"Yo me comí las dos hiperinflaciones, y la de Menem. Las dos. En ese tiempo ser ser ministro de Economía en una provincia tan lejana como era San Juan, era peor. Era peor porque era un gobierno que terminaba (el de Alfonsín). Es más, se fue antes. Y bueno, fue una inflación anual del 3.600% en ese año. Sí. Es decir que nosotros pagábamos los sueldos el día 2, 3 y el 17 volvíamos a pagar por el ajuste. Es decir, no se podía aguantar un mes. Fue una época compleja, difícil", contó de antemano el vocal del Tribunal de Cuentas.

Lo que pasó 30 años atrás es diferente a lo que ocurre hoy, según Conti. El dirigente señaló que Milei ganó "diciendo lo que iba a hacer", razón por la que lo calificó como un "tipo interesante". "Yo jamás vi un político que dijera que haciendo un ajuste tan profundo como el que él prometió y que lo cumplió. Es decir, esa es la verdad de la historia. En general, si uno mira, Menem, con el gran poder que tenía, tenía el peronismo de atrás, tenía mayoría en las dos cámaras y era Gardel. Él dijo siempre la célebre frase, si yo le decía lo que iba a hacer, no me votaba. Este no. Este, como viene de otro lado que no es la política tradicional, yo creo que manejó muy bien el humor de la gente. La gente estaba repodrida de 20 años o más de no ver una salida", expresó.

Conti también se animó a dar su parecer sobre estos más de tres meses del presidente Milei, asegurando que hasta el momento las claves pasaron por apostar fuerte a la economía y a la seguridad: "Cuando uno hace una encuesta normal, la gente la mayor preocupación es la inflación. La segunda es la seguridad. Y bueno, si hoy día ustedes miran, en estos 100 días, ¿quiénes se destacan? Caputo, con él, que es economista, y Bullrich y Petri. Pero ustedes díganme quién es el Ministro de Salud...".

En este sentido descartó un estallido en el país. "No, va a costar mucho, porque esto, es decir, es como la fiebre. Llegar a índices de los vecinos nuestros, Chile, Uruguay, Paraguay y demás, a Cavallo le costó, con el poder que tenían. Es decir, nadie se acuerda, porque eliminamos las penas y nos acordamos de las cosas buenas, el uno a uno, me iba a Miami, toda la historia. Pero padecimos dos años hasta que el índice se regule. Es una lucha. Empezamos con recesión. Es una lucha de por vida", apuntó.

Mirá la entrevista completa: