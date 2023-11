El picantísimo debate entre referentes sanjuaninos de Sergio Massa y Javier Milei en Paren Las Rotativas

Como base a estas declaraciones, manifestó que buscan enderezar un pensamiento para producir, exportar, acordar, generar el crecimiento y no pelear. Pero reconoció: “Decir que Massa es distinto, nos llevará un tiempo”.

Sobre este tema, Peluc respondió: “Tiene razón Mauricio en decir que es un tema generacional. Se quedó en ser una bisagra entre el antes y el después, pero lo nuevo lo representa Javier Milei”.

“¿Massa es casta?”, fue la pregunta del conductor Sebastián Saharrea al referente libertario, quien no dudó en responder que sí. “El slogan de las elecciones pasada era ‘venían moderados’. No vinieron moderados y él integra ese gobierno. Además, decir que vienen a la unidad argentina es otra mentira”, expuso.

El diputado nacional electo manifestó que Massa dependerá mucho de los diputados de La Cámpora: “El sector que más diputados tiene es Milei. Los radicales se abrieron de Juntos por el Cambio y La Cámpora tiene mayoría en el Justicialismo”.

Las conclusiones del debate

Ibarra habló en base a su mirada política. “Se busca un camino, un líder con temperamento. Vos no te podés enojar con el presidente de otro país, no podés ir a la ONU y porque alguien tosa detrás vas a romper relaciones diplomáticas”, expresó con tono de crítica a Milei. “La construcción de un presidente dura décadas y es un proceso largo. Un verdadero líder con la madurez necesaria, que está con todas sus capacidades, es el candidato”, continuó.

"Un país tiene otra cosa, no es como lo plantea Milei, que sacará una parte de Noruega o Tailandia. Arma engendros desde la retórica, como un sofista de bajo cabotaje. Nadie planteó en Argentina que queramos vivir como esos países. El planteo de Milei es falso", dijo Ibarra.

Tras las palabras del ex intedente de Rawson, Peluc retrucó: “Es lógica esa construcción de presidente de la que habla Mauricio, pero la agenda de la gente está en otra cosa. La agenda de la gente les dijo a estos sectores que fracasaron y por eso pasaron ‘las sorpresas’”. Los pueblos no se suicidan y sus decisiones hay que respetarlas”.

Las chicanas

Mauricio Ibarra (MI): - Hay que exportar más, producir más, generar más, traer más inversiones, abrirse al mundo y tener más fuentes de empleo.

José Peluc (JP): - No lo hicieron. Si tienen la receta, por qué no lo realizaron durante estos años. Hubieran empezado el camino y no se les ve ni la punta de lo que proponen.

- En 10 años no tuvimos inflación, no sé si la pobreza es tan pobreza como dicen

- Ustedes mismos lo dicen, desde el INDEC.

- Las especulaciones económicas y financieras vienen del sector donde trabaja Milei.

- No, vienen de los amigos de tu candidato.

- Hay dos mundos distintos: el de los economistas que cree en la gente que producen y después está la casta de los economistas que viven dando charlas y asesoramiento para derrumbar la economía de los pobres. Esos eruditos generan la pobreza en el país. Generan más desigualdad. Cuando Argentina tiene más pobres, hay más riqueza.

- La pobreza se genera vaciando todo. No hay que quedarse ahí. Hay que corregir muchas cosas y no lo hicieron.

¿Cómo harían para bajar la inflación?

- Produciendo y exportando más para conseguir los dólares y terminando las especulaciones de las consultoras cercanas a Milei.

- Igual que Mauricio, pero cerrando el Banco Central. Lo único que produce es financiar a la política. No le solucionan la vida a la gente, pero sí las suyas que aseguraron su vida pese a perder elecciones.

- Japón y Estados Unidos tienen deudas y producen procesos inflacionarios. Es una gran mentira cerrar los bancos centrales de todo el mundo y lo plantean gran parte de los economistas.

- Hay cinco modelos de billetes de cien pesos.

- Milei no puede cerrar ni la cucha del perro.