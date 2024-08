Para los sanjuaninos sería positivo sumar una categoría para la Comunidad LGBTIQ+ en los Juegos Olímpicos

En total, el 41,7% de los lectores, es decir, 3620 usuarios indicaron estar a favor de sumar categorías para miembros de la Comunidad que les permitirá participar de este tipo de competencias de alto rendimiento, sin sufrir discriminación o toparse con puertas cerradas por la elección de género.

El 32% de los lectores señaló que tanto atletas como deportistas deberían competir en la categoría del género que se autoperciben, sin inconveniente o que ello revista una polémica mundial; mientras que el 26,3% de los usuarios se inclinaron por la opción que deja por fuera de este tipo de competencias a miembros de la Comunidad LGBTIQ+, señalando que no deberían competir en ninguna categoría.

Según un informe publicado en Universidad, la red de medios de la UNCuyo, los Juegos Olímpicos de París son los primeros que tienen paridad de género, lo cual no es un dato menor. De 10.500 en total, hay 5250 varones y 5250 mujeres, siendo histórica la proporción. Mientras hay 152 disciplinas para femeninas, en el rubro masculino hay 157, y además hay 20 disciplinas mixtas.

Si bien esto lleva a crecer la participación femenina, no se hace mención a las personas que forman parte de la comunidad. Sin duda, un aspecto a analizar para las próximas competencias no solo de carácter internacional, sino nacional y por qué no local.