Mantener el estilo aún en cuarentena…¿Es importante?

Estás aburrido, angustiado, desganado y el hecho de pensar en vestirte y maquillarte no parece interesarte para nada, si total no podes salir a mostrarte.No.



Es normal, según indican algunos especialistas, que durante el encierro obligatorio nos sintamos atrapados en buscar el menor esfuerzo y que nuestro aspecto deje de ser una prioridad ¿Te pasó en estos días?



Hay que hacer un cambio rápido y drástico, porque llegó el momento de dejar atrás esa actitud, y poner toda la energía en buscar lo que te haga bien.



En estos tips podes encontrar con qué entretenerte y darle una vuelta de rosca a tus días dando vuelta todo el armario, vestidor, closet o como prefieras decirle…¿Listos?:

Cambio de temporada: La ropa que ya no abriga, afuera.Es tiempo de sacar las lanas, los pantalones largos, abrigaditos y cómodos, las botas que amas y las chalinas que tanto te gusta. Es recomendable que la ropa de verano la guardes limpia, ordenada, planchada y en espacios que protejan las prendas de la luz y la humedad.

No lo uso más, se va: Si el invierno pasado no lo usaste, o te quedo chico o simplemente no te gusta más, podes donarlo a quien le guste o le sirva de ayuda. En estas épocas la solidaridad es el mejor look.

Customizados: YouTube es una fuente interminable de consejos y tutoriales para modificar tu ropa. Si algo te gustó mucho y tenes a que echar mano, es el momento ideal para intentarlo ¿Te animas a recortar ese buzo y ponerle apliques? ¿Cambiaste las azas de esa cartera? Probemos.

Compra Online: Nunca es un buen o mal momento para estrenar algo. Si tenes la posibilidad de hacerlo, comparte ese pantalón que tanto te gusta, o esos zapatos perfectos que venís viendo hace meses. Las ventas online revolucionan el mercado de la moda y te acercan tu casa todo lo que quieras.

Carolina Herrera tiene razón: Una vez la gran diseñadora de moda dijo en una entrevista: "¿Qué es eso de tener "ropa de andar" y "ropa de salir"? Encuentro que esa costumbre es terrible. No hay razón para tener ropa vieja y fea para ir al supermercado, para caminar por el barrio, ir a la farmacia o hacer una compra. Hay que lucir lo mejor posible siempre… ¡En todo momento!… Es muy bueno para nuestra autoestima…”.