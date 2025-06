La ruta del oro de Hualilán: lo que se sabe hasta ahora de cómo se transportará el mineral desde Ullum a Calingasta

Sonia Delgado, Directora ejecutiva de la compañía Challenger Gold, informó que el dato se guarda bajo siete llaves porque aún no está decidido el trayecto definitivo. Sin embargo, develó que hay tres rutas posibles en evaluación para realizar el recorrido del transporte.Desde la compañía no informaron ni que rutas son, ni siquiera dio pistas para saber si están asfaltadas o son caminos de tierra.

Un puente, descartado

Pero sí develó un anticipo importante: la caravana de camiones no usará el puente del Rio Castaño en Calingasta. “Ese puente no se va a usar. Hemos hecho ensayos de capacidad de carga del puente, estructura y demás, y está descartado. Además, no vamos a usarlo porque en la zona hay pobladores, escuelas, está complicado alterar el movimiento de la comunidad”, explicó Delgado.

Ese puente es uno de los dos que existen actualmente para llegar a Calingasta. El que está sobre el río Castaño por la localidad de Villa Nueva. El otro es el puente que está sobre el río San Juan y que desemboca en el boulevard de la villa Calingasta. No se sabe cuál puede ser el tercer lugar alternativo que se analiza.

Los camiones

La cantidad de camiones también es una incógnita: “Hay muchas cosas que están en evaluación”, dijo Delgado. Una novedad es que la compañía ya ha hecho un censo de tráfico, una información que es requerida para la Addenda que Challenger debe presentar a las autoridades mineras de la provincia.

El horario de circulación de los vehículos, lo mismo que la actividad del personal, se estableció que será de 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 18, y de lunes a viernes. Obviamente, por el contenido valioso de la carga, los camiones serán acompañados por camionetas de seguridad.

Además, está previsto que salga del yacimiento ullunero un camión, máximo dos camiones, por hora; para evitar molestias en la circulación del tránsito. Con eso se descarta que exista una caravana de vehículos, muy distinto a lo que sucedió en los primeros años de la mina de oro Veladero. Entonces solían subir a la cordillera entre 25 a 30 camiones cisterna cargados con combustible.

El proceso del mineral

Un dato clave es que la circulación de los camiones será por tres años a partir de noviembre de 2025, y por lapsos, tres meses con otros tres de descanso.

Eso es así porque responde al contrato de alquiler que ha realizado la mina Hualilán para el uso de la planta de procesamiento del oro de Casposo. Pasados los tres años, ya espera contar con su propia planta en Ullum y cesar con el traslado de rocas del minado del yacimiento.

Hualilán estima que va a procesar unas 25.000 toneladas por mes y en el término de tres años alcanzará alrededor de 80.000 onzas. En total, el yacimiento ullunero cuenta con 2.83 millones de onzas.