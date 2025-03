Jubilados sanjuaninos juntan firmas en rechazo a la derogación de la Ley de Moratoria Previsional

Una semana y media de vigencia le queda a la Ley de Moratoria Previsional antes de ser derogada por el Gobierno nacional, tras haber decidido no prorrogarla. Esto implica que los trabajadores que no alcancen los 30 años de aportes ya no podrán acceder a la jubilación mediante esta ley. Esto motivó movilizaciones en todo el país y los jubilados sanjuaninos se sumaron al reclamo.