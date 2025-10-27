Ni muy muy, ni tan tan: los mejores tips para regar cactus y suculentas

Los cactus y suculentas demandan poner en prácticas específicos tips de riego para no terminar pudriéndose.

Son resistentes, exóticas y, para muchos, las compañeras perfectas de interiores y jardines. Sin embargo, detrás de la aparente sencillez de los cactus y las suculentas se esconde un gran enemigo: el exceso de riego . Estas plantas crasas, expertas en almacenar agua, requieren una técnica de hidratación muy específica para prosperar y no perecer por pudrición. Por suerte, hay tips que tienen todas las respuestas.

Si alguna vez te has preguntado cuál es la "mejor manera" de regar tu colección, la respuesta se resume en una filosofía clave: "Riego abundante y espaciado" . Aquí desglosamos el ABC del riego para asegurar la larga y feliz vida de tus ejemplares.

1. El momento clave: ¿cuándo regar cactus y suculentas?

El error más común no es la cantidad de agua, sino la frecuencia. Para un cactus o una suculenta, más vale quedarse corto que excederse.

La regla de oro: sustrato completamente seco. Nunca se debe volver a regar si el sustrato aún está húmedo. La única señal inequívoca para la próxima hidratación es que la tierra esté completamente seca. La prueba del dedo: Introduce un dedo (o un palillo de madera) unos 2-3 cm en el sustrato. Si sale limpio y seco, es el momento.

Estacionalidad: La frecuencia varía drásticamente según la época del año y el clima: Primavera y verano (Crecimiento): Es su periodo de mayor actividad. El riego suele ser más frecuente (puede ser semanal o cada 15 días, según el calor y el tipo de maceta), pero siempre dejando secar la tierra por completo. Otoño e invierno (Dormancia): La actividad metabólica se reduce al mínimo. El riego debe espaciarse drásticamente o incluso suspenderse por completo en algunas especies de cactus y en climas fríos.



2. La técnica: ¿cómo regar correctamente?

Una vez que el sustrato está seco, el objetivo es simular una lluvia copiosa y profunda, asegurando que toda la raíz se hidrate.

Riego abundante, no superficial: Riega de manera generosa hasta que el agua comience a salir por los agujeros de drenaje. Esto asegura que todas las raíces reciban agua y fomenta un sistema radicular fuerte. ¡Importante! Desecha el agua sobrante del plato inferior para evitar que la maceta "beba" en exceso y las raíces se pudran.

Riego por inmersión (opción recomendada): Ideal para macetas pequeñas o cuando el sustrato está muy seco y compactado.

Coloca la maceta en un recipiente con agua (evita que el agua cubra el borde superior).

Deja que la tierra absorba el agua desde abajo durante unos 10 a 20 minutos, o hasta que la superficie del sustrato se humedezca visiblemente.

Retira la maceta y déjala escurrir completamente.

Evitar Mojar el Cuerpo: Al regar desde arriba, aplica el agua directamente al sustrato, cerca del borde de la maceta, y evita mojar el cuerpo, las hojas o el tallo de la planta (especialmente en cactus y suculentas con pelusa o pruina). Las gotas pueden causar quemaduras si les da el sol o propiciar la aparición de hongos.

3. Factores adicionales para un riego óptimo