miércoles 24 de septiembre 2025

Jardinería

Estas 3 plantas de interior nunca deben recibir sol directo: cómo cuidarlas para que vivan más

Aunque la luz es vital para el crecimiento, algunas especies populares no soportan la exposición solar intensa. Descubrí cuáles son y qué hacer para mantenerlas siempre sanas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
plantas

Tener plantas en casa es una tendencia que no pasa de moda, pero no alcanza con regarlas cada tanto. La ubicación dentro del hogar es tan importante como el riego, y la exposición al sol puede ser decisiva para que una especie luzca radiante o se deteriore en pocos días.

El error más común es pensar que todas las plantas necesitan sol directo. En realidad, varias de las especies más elegidas para interiores son sensibles a la radiación intensa y prosperan mucho mejor en ambientes con luz filtrada o semisombra. Cuando se exponen al sol pleno, suelen sufrir deshidratación, quemaduras en las hojas y pérdida de color.

Entre las más conocidas que no toleran pasar horas bajo el sol están:

  • Lengua de suegra (Sansevieria): su resistencia la hace muy popular, pero si recibe luz solar directa sus hojas pueden mancharse y debilitarse. Lo recomendable es ubicarla en interiores con iluminación indirecta.

  • Helechos: necesitan humedad constante y sombra para mantenerse verdes. La luz intensa provoca que sus hojas se sequen con rapidez, por lo que los baños luminosos o los rincones frescos de la casa son su lugar ideal.

  • Calathea: famosa por sus hojas con diseños y tonos vistosos, es extremadamente delicada frente al sol. La radiación directa la decolora y marchita, por eso se recomienda colocarla en espacios iluminados pero sin contacto solar directo y regarla con frecuencia.

La clave para que estas especies vivan más tiempo es sencilla: ofrecerles luz indirecta, un entorno húmedo cuando lo requieren y evitar la exposición solar prolongada. De esta manera, tus plantas de interior no solo sobrevivirán, sino que se verán siempre saludables y decorarán tu hogar con todo su esplendor.

