Imputan al ex intendente de Pocito y colaboradores por un perjuicio de $120 millones

El ex intendente de Pocito, Armando Sánchez (PJ), acaba de ser imputado junto a otros ex funcionarios de su gabinete por el Tribunal de Cuentas debido a un posible perjuicio patrimonial de $ 120 millones. El organismo de control le formuló al ex jefe comunal 25 cargos por presuntas irregularidades durante la gestión del peronista, más precisamente en 2023.