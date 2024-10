“Tengo mis momentos, hay que decirlo para las mujeres que están del otro lado y dicen ‘yo la estoy pasando más o menos’ o ‘no me siento tan bien’. Es un proceso donde una se tiene que volver a conocer”, admitió.

Y ejemplificó con la vestimenta y las comidas: “Ya casi nada me va y hay que elegir cosas nuevas porque una panza embarazada no se acomoda en la ropa y hay cosas que comía siempre que ya no me gustan”. “Yo era mucho de ‘quiero el casamiento, recibirme’, pero un hijo es algo totalmente distinto”, indicó.

Sol Pérez confirmó que ya sabe el sexo de su bebé

Respecto a cómo está llevando su marido esta nueva etapa, Sol destacó: “Él es supercompañero. Obviamente que hubo charlas en las que le decía lo que me estaba pasando, pero me acompaña en todo. Y, bueno, cuando se enteró, no podía creer. Yo entré sola al baño porque dije ‘este me va a dar negativo igual que los meses anteriores’. Y me dio positivo. Se me cayó el mundo, o sea, pero de alegría”.

A modo de cierre, el cronista le consultó por el sexo del bebé. “Sorpresa, pero ya lo sé”, respondió.