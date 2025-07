Se conocieron detalles jugosos del encuentro infiel de Diego Latorre: "En un hotel..."

Una reacción ante los ataques

Fernanda explicó que inicialmente no pensaba difundir esa información, pero cambió de postura tras sentirse atacada en televisión. "En LAM hablaron de mí y dijeron muchas mentiras. Ya vengo soportando hace meses que se digan cosas que no son ciertas sobre mí, y no sabía cómo defenderme", explicó. "No hay mejor defensa que un ataque", sentenció, justificando así su decisión de exponer el supuesto affaire.

La periodista también reveló que Diego Latorre la habría llamado para pedirle que no continuara con el tema. Sin embargo, ella decidió avanzar, asegurando que tenía pruebas y una versión directa de los involucrados.

El testimonio de la mujer involucrada

Para reforzar su versión, Iglesias compartió un fragmento del audio enviado por la mujer que afirma haber mantenido un vínculo sentimental con el exfutbolista. "Soy docente, tengo 56 años, siempre llevé una vida tranquila, alejada de los medios. Lo nuestro fue un reencuentro emotivo", relató la mujer, quien aseguró que conocía a Latorre desde la secundaria y que volvieron a verse hace aproximadamente un año.

En sus respuestas a seguidores, Fernanda fue contundente. Cuando le preguntaron cómo sabía que la historia era cierta, respondió: “Porque él mismo me lo confirmó”. Además, señaló que tiene imágenes de la mujer, aunque por el momento decidió no mostrarlas. También afirmó que el encuentro habría tenido lugar en la habitación de un hotel y que "pasó lo que normalmente sucede en ese contexto".