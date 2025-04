Mauro Icardi aprovechó un viaje de Wanda para incumplir las ordenes de la Justicia en medio de la revinculación con sus hijas: qué hizo

Este fin de semana, Mauro Icardi debía ir a buscar a sus hijas al colegio para poder pasar con ellas un tiempo tras varios meses de no verlas. Sin embargo , Ángel de Brito reveló que el futbolista habría incumplido varias de las condiciones de la revinculación, y compartió detalles inéditos del reencuentro.

mauro-icardi-2012034.jpg

Pero eso no fue todo, ya que el presentador brindó más detalles de lo sucedido: "Cuando llegaron a "La mansión de mis sueños", Icardi y la China armaron un parque de diversiones con inflables para todos sus hijos. Inclusive Oliver, el hijo del peluquero. Más allá de las opiniones, Icardi incumplió y tendrá consecuencias legales. No le importo ni la justicia ni el trabajo de sus abogados, que otra vez quedan expuestas por sus actitudes". Además, el periodista enumeró las posibles consecuencias que enfrentaría el futbolista: "¿Se suspende la revinculación por no cumplir con el ministerio? Tanto Icardi como la China serán querellados penalmente por Wanda Nara. ¿Qué hará Fernanda Matera? La psicóloga fue la encargada de monitorear telefónicamente el encuentro y le mintieron".

mauro-icardi-2012035.jpg

mauro-icardi-2012036.jpg

Pero eso no fue todo, ya que Ángel de Brito también aseguró que hay pruebas de lo sucedido: "Él y la China grabaron y sacaron fotos con sus hijos y todos los presentes. Muchas están en mejores amigos de varios amigos de los presentes". Por último, el conductor reveló a que se expuso Mauro Icardi al incumplir con lo acordado: "El martes las nenas serán evaluadas nuevamente con el ministerio. Los del ministerio no pueden creer la actitud del padre, que en el primer encuentro en su casa incumple con lo acordado, exponiéndose a multas, causa penal y lo peor que se interrumpe el encuentro con sus hijas que les costó cuatro meses".

¿Qué más reveló Ángel de Brito sobre las polémicas actitudes de Mauro Icardi?

Además, el conductor reveló que tanto la China Suárez como el futbolista intentan que las niñas quieran vivir con ellos: "Los hijos de Vicuña le dicen papá también a Mauro. Le decían a las nenas: 'Por qué no se quedan a vivir acá, todos los días jugamos así, con inflables, parque y miles de juguetes'", y sumó: "Las nenas fueron llevadas al departamento de Wanda hasta la puerta por Mauro, la China y el peluquero. Todo grabado".

mauro-icardi-2012037.jpg

Por último, Ángel de Brito confesó que Mauro Icardi podría haber tomado estas decisiones al ver que Wanda Nara no estaba: "Aprovecharon que Wanda estaba en Brasil para cagársele de risa. Una amiga de Wanda y su asistente recibieron a las nenas. Hay foto, video y cámaras de seguridad. Será aportado a la justicia".