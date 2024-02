Gerardo Romano contó los repudiables comentarios que recibe tras su diagnóstico de Parkinson

En diálogo con “El run run del espectáculo”, por Crónica TV, el querido actor reconoció: “No tengo ninguna particularidad, ningún consejo para darle a nadie más que para los que la padecen. No es grato padecer una enfermedad. Pero bueno, la peleo. No me queda otra ”.

Gerardo Romano reconoció: “Me habrá modificado psicológicamente la adaptación a esta enfermedad. Haber tomado conciencia de esta situación, y algunas cosas que he incorporado, como por ejemplo la natación”.

El actor reconoció que recibe ataques en las redes sociales de personas que no comparten sus ideas políticas: “Está el doble fenómeno contradictorio de quienes disfrutan mucho de esta situación, de este padecimiento, por cuestiones ideológicas u otro tipo de cuestiones…. No es bueno para quien profesa una cuestión de desprecio, no está bueno para el que lo ejerce, ¿no? Porque a mí no me va a agravar el padecimiento”.

Sin embargo, Romano reconoció que también hay personas que quieren ayudarlo: “Una mujer por Instagram me decía (...) ‘Se murió mi mamá, que es la que tenía el Parkinson’, y le quedaron en el placar una droga que tomo hasta fin del 2024, o sea como 10 meses de medicación para un parkinsoniano. Y la mujer que tiene su madre muerta, que dejó esos remedios que no llegó a usar porque la muerte lo interrumpió, goza y disfruta de poder darme ese remedio a mí y regalármelo”.