El hijo no reconocido de Pablo Lescano rompió el silencio y lo destrozó

Un ADN confirmó que Pablo Lescano tiene un hijo no reconocido . Un joven que hoy tiene 21 años y una dura lucha contras las adicciones y el abandono. Recién hace un año el muchacho inició una demanda por filiación y ahora decidió hablar para contar qué fue lo que realmente pasó con Lescano.

El hijo se llama Brian y luego de conocerse el resultado de los estudios, decidió hablar con Intrusos para contar cómo fueron sus primeros años de vida junto al cantante de Damas Gratis y cómo fue el momento en que lo dejó de ver. El relato del hijo no reconocido no dejó para nada bien parado a Lescano.

hijo de lescano.webp Brian creció como el hijo no reconocido de Pablo Lescano.

“Esperé tanto tiempo para hablar en público porque no lo quería exponer. Esto empezó recién cuando yo tuve 18 años. Mi vieja nunca quiso hacer nada, más que nada para que no parezca por interés. Entonces esperó a que yo sea más grande así podía tomar una decisión y podía fijarme qué quería hacer con mi identidad y quién era mi papá”, comentó Brian en una nota con Intrusos.

Brian contó que estuvo con Pablo Lescano hasta los cuatro o cinco años pero que después, por motivos que él aún desconoce, el cantante se fue y nunca más lo volvió a ver hasta ahora, cuando se cruzaron para hacerse el ADN. El hombre que crió al joven fue el nuevo novio de su mamá pero él siempre supo quién era su progenitor.

“Teníamos buena relación, al menos parecía eso. Él me invitaba a la casa, conocí a mi abuela. Tengo recuerdos de que mi tía me pasaba a buscar para ir a visitarlo, a un centro de rehabilitación en el que estaba en ese momento. Pensé que era por un accidente pero él se encontraba internado”, relató.

La relación con Pablo Lescano se cortó cuando el músico salió de la clínica de rehabilitación. Sin embargo, Brian no está enojado con su papá y más bien busca respuestas.

“Me quise acercar muchas veces a él, pero por circunstancias de la vida o trabas que hubieron en el camino, nunca se pudo. Me chocaba con esa pared. No estoy enojado ni molesto con él. Tuve que atender y aceptar la situación que me tocó vivir”, cerró muy maduro el joven.