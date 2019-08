Netflix contrató a los creadores de "Game of Thrones" por u$s200 millones

David Benioff y D.B. Weiss, máximos responsables creativos de la serie de aventura épica "Game of Thrones", firmaron un acuerdo con Netflix para desarrollar producciones audiovisuales para la plataforma, según informaron diversos medios especializados estadounidenses.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a Netflix a los geniales narradores David Benioff y D.B. Weiss", dijo el director de contenidos del gigante digital en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.

"Son una fuerza creativa y han deslumbrado al público de todo el mundo con su narrativa épica. No podemos esperar para ver lo que su imaginación va a traer a nuestros miembros", siguió la declaración de Sarandos, que conquistó a los "showrunners" ganándole la pulseada a Disney y Amazon, que también se los disputaban.

De acuerdo con el medio digital citado, el acuerdo global con los creativos es por varios años y por una suma de al menos 200 millones de dólares.

"Hemos tenido un hermoso viaje en HBO por más de una década y estamos agradecidos a todos por hacernos sentir siempre como en casa", dijeron por su parte los creativos sobre su salida del canal premium tras el final de "Game of Thrones", y agregaron que se decantaron por Netflix porque la plataforma "ha construido algo asombroso y sin precedentes" y que se sentían "honrados" de que los invitaran a unírsele.

La multimillonaria apuesta de Netflix se da en el marco de la feroz competencia que se avecina en el cada vez más apretado rubro del streaming; además de Amazon, pronto desembarcarán otros gigantes jugadores como Disney+, Apple TV+ y HBO Max, entre otros.

Por ello, la compañía de Sarandos busca cuidar los más de 150 millones de suscriptores que detenta y sumó en los últimos tiempos a probados y premiados creadores de series como Ryan Murphy ("American Crime Story", "American Horror Story", "Glee", "Nip/Tuck" y muchos otros) y Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy", "Scandal" o "How to Get Away with Murder").

Al margen de los proyectos en carpeta para Netflix, Benioff y Weiss trabajan también en el guión de varias películas ambientadas en el universo narrativo de "Star Wars", franquicia propiedad de The Walt Disney Company.