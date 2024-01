América TV de luto: Murió una de sus figuras más queridas

Cuestión de ex

Daniel Ambrosino, periodista de América TV, fue quien confirmó la triste noticia: “La familia de América está de luto porque falleció Adrián Serantoni, productor histórico de ‘Pasión de Sábado’”.

Y reveló: “Se descompuso, lo internaron en la clínica Trinidad de Quilmes. Los médicos habían logrado estabilizarlo y recuperarlo un poco. Pero la información que nos llega a nosotros es que habría sufrido un infarto a la tarde”.

Rodolfo Graña, conductor de América, remarcó que Adrián “era muy conocido por todos los grupos de la movida tropical”.

Ambrosino agregó: “Su hermano Pablo Serantoni está destrozado. Marcela Baños, conductora de ‘Pasión de Sábado’, también está destruida. Hablé con ellos y estaban llorando”.

A su vez, el humorista Gabriel González, conocido por su personaje Rosita, expresó: “Estoy profundamente shockeado, shockeado mal con la información. Yo estoy haciendo temporada en Mar del Plata: hoy tengo función y esta misma medianoche viajo a Buenos Aires para participar de su última despedida”.

Primeras figuras despidieron al productor en sus redes sociales. Moria Casán escribió: “Lamento profundamente la partida de ADRIÁN SERANTONI, jamás se olvida a quien nos deja su PASIÓN”; por su parte, Pamela David expresó: “Que en paz descanses, Adrián querido… Y que Dios te de la paz para afrontar semejante hecho doloroso, Pablo Serantoni. Noticias tan inesperadas cómo tristes me sacuden. La vida es hoy, no hay derecho a malgastarla, a renegar, a hacernos mala sangre. ¡Tengo ganas de abrazarte mucho, Pablito! Qué triste. LPMQLP. Me dejaste junto a Pablo a mi pompón de amor. Sos un pedacito de nuestra familia”.