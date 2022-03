Cande Tinelli va por más... ¡y ahora se tatuará la cara!: mirá el diseño

Cande Tinelli sin dudas es conocida por ser influencer y se anima siempre a cualquier cambio de look. No solo se trata del pelo, con el que siempre ha sido camaleónica, sino también por la cantidad de tatuajes que tiene en todo su cuerpo. Hace tiempo la hija del "Cabezón" había dicho que no se quería tatuar la cara, pero al parecer ahora cambió de parecer.

Es que luego de realizarse a la muñeca "Kity" en la frente, ahora va por más. Ella manifestó que desea realizarse más tatuajes en la cara y lo hizo saber en su cuenta de Instagram, donde preguntó: "Che, ¿quién tatúa lunares?".

(Captura de Instagram)

Como se observa en la imagen, la influencer probó un filtro de la mencionada red social y al parecer le gustó su nuevo look. Ahora resta saber si se animará a hacerlo.

Hace tiempo le habían preguntado a Cande cómo se ve en un futuro con su cuerpo todo tatuado, y ella hizo una contundente respuesta: "Voy a ser una vieja con tatuajes, ¿qué voy a hacer?. "Nada, es eso, voy a ser una vieja con tatuajes fin y voy a tener una moto, una Harley".