Si el río suena...: qué reveló Stefi Roitman sobre sus ganás de ser mamá

Hace meses Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron y ahora viven a pleno su matrimonio. Tras una luna de miel soñada volvieron a sus trabajos y ahora están en diferentes lugares. Mientras el cantante graba para "La Voz" en México, la influencer se encuentra en Buenos Aires con su familia y amigos.

En ese sentido Stefi brindó diferentes entrevistas en el país, siendo una de ellas en el programa radial de Nico Ochiatto, "Nadie dice nada". Allí la nuera de Ricardo Montaner confesó haber soñado ser madre y se mostró cada vez más ilusionada con la idea.

"Hoy soñé que estaba embarazadísima", arrancó diciendo Stefi. "Fue hermoso, fue tan real, sentía nauseas. De hecho, me desperté con una sensación tan linda, que dije 'ay, re estoy', pero ahora ya se me pasó", agregó.

Pese a los rumores que hablan de un posible embarazo, ella aprovechó la ocasión para desmentirlos: "Yo siempre digo, hijo no, todavía no. Me veo en esa, pero no todavía", finalizó. Por ahora la pareja disfruta de su relación y viven el día a día entre los proyectos laborales que tienen.