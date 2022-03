¡Pobrecito! Laurita Fernández habló de Nicolás Cabré después de haberlo dejado

Nicolás Cabré debe ser uno de los famosos más codiciados del ambiente, pero también uno de los que cuenta con peor reputación. En los medios es visto casi como "El Grinch" y sus exparejas suelen no tener muy buenos recuerdos suyos. No sabemos si ese es el caso de Laurita Fernández, pero está claro que después de estar con él aprendió algunas cosas.

En "Socios del Espectáculo" Laurita Fernández habló por primera vez de Nicolás Cabré. Aseguró que no hay vuelta atrás en su historia de amor, que no hay forma posible de que vuelvan a intentarlo y que si alguna vez pensaron en formar una familia, ese plan quedó descartado enseguida.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández cuando todavía estaban juntos.

Pero no fue eso lo que más sorprendió de la conductora sino lo que dijo luego. Laurita Fernández manifestó que ahora se permite disfrutar más y ser menos estructurada, algo que antes le costaba enormemente. Pero Nicolás Cabré no fue el único que la ayudó a hacer ese click.

La bailarina y también actriz contó que el fin de semana estuvo en Mendoza grabando una película con Benjamín Vicuña y allí se permitió salir a bailar con amigas porque tenía libre el día siguiente, algo completamente normal para cualquiera, pero evidentemente no para ella.

Laurita Fernández en Mendoza.

Laurita Fernández no volverá con Nicolás Cabré y después de haber estado con él ha descubierto que necesita darse más tiempo para el disfrute. No cualquiera llega a esas conclusiones, pero es una suerte que ella sí para que deje de perder tiempo en cosas que quizás no la hacen del todo feliz.