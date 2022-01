Destrozaron a Oriana Sabatini por un impactante cambio de look en sus cejas

Oriana Sabatini es reconocida por sus grandes cambios de imagen y esta vez la cantante apostó por una de las tendencias más controversiales del mundo y se platinó las cejas.

Sin embargo, sus miles de seguidores no quedaron conformes con el resultado inmediato y destrozaron su look con comentarios bastante fuertes y muy duros contra la osada elección de la morocha, actual pareja del joven futbolista Paulo Dybala.

Mientras disfruta los días del verano en nuestro país junto a su familia, Oriana Sabatini sorprendió a sus millones de fans al lucir sus cejas platinadas en sus redes. Un tono completamente blanco sobre su bello rostro en un fortísimo contraste con su pelo negro azabache, característica de su look de femme fatal a la que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Si bien cuando la artista compartió un video con su nuevo look, sus seguidores pensaron que se trataba de un filtro por lo controversial que se veía. Sin embargo, luego fue su propio estilista Zacarías Guedes quien compartió una foto que demostró el rotundo cambio de Sabatini y las redes estallaron.

Oriana y sus cejas platinadas

Comentarios del tono de "Me hago eso y no salgo más a la calle", "No entiendo este tipo de tendencias", "Innecesario", " No es por ahí", "Me da impresión", "Innecesario"; fueron algunos de los mensajes de los fans enojadísimos con la rotunda decisión de Oriana durante esta temporada de verano en nuestro país.

Artistas e influencers del mundo de la moda como Kendall Jenner, fue una de las primeras en platinar sus cejas en 2014. Luego otras figuras como Kristen Stewart y Bella Hadid incursionaron también en el llamativo estilo como el que eligió Ori que, seguramente, armará tendencia en las redes a partir de ahora por su implacable llegada al público joven.