Mal momento para Nati Jota: la acusan de cosificar a un jugador de la selección y la destrozaron en las redes

Todos festejaron este martes cuando Selección Argentina clasificó a la final de la Copa América y esperan con ansias el partido donde se enfrentará a Brasil para disputarse el título de campeón. Emocionada, un poco alborotada quizás por el resultado, la periodista deportiva e influencer argentina Nati Jota compartió una foto del jugador Tucu Correa en ropa interior y generó mucha polémica entre sus fans.

La instagramer subió las imágenes del jugador festejando en el vestuario junto al resto del equipo y no se aguantó de decir lo que ella pensaba:

Esto, evidentemente indignó a sus seguidores quienes la acusaron de cosificar el cuerpo de una persona, en este caso de un hombre.

Tras la tremenda ola de comentario negativos sobre su posteo y notablemente indignada, Nati no tardó en reaccionar y respondió furiosa para defender la postura de las mujeres y sobre todo la de ella en esta delicada situación.

"Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos. Y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. Primero: saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas o mi ort... o las paj... que se harían y no digo nada??. Segundo: ¿No les da para entender que es DISTINTO?".