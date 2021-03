Una mítica mansión de Susana Giménez, ¿está embrujada?

Con pandemia y todo, durante el 2020 y los primeros meses del 2021, la diva de la televisión, Susana Giménez no dejó de dar que hablar en los medios de comunicación. Ahora, fue relacionada con lo paranormal, ya que en el programa Hay Que Ver, Teté Coustarot, habló sobre la mítica mansión “La Tertulia”, la cual Giménez intentó vender con gran esfuerzo y por fin lo consiguió. ¿Por qué?

Susana posando en la polémica propiedad

La “mega-casa” en cuestión es una propiedad de 107 hectáreas, diseñada por el arquitecto Javier Gentile y cuenta con varias comodidades y lujos. Sin embargo, a Susana nunca le gustó. El precio inicial fue de 10 millones de dólares, pero la terminó vendiendo por 4 millones. Ahora, por fin revelaron una de las razones por las que probablemente nunca le gustó la propiedad. En comunicación vía Skype, Coustarot habló con José María Listorti quien le preguntó si “alguna vez en la mansión de Susana, ¿viste algún fantasma? Viste que está embrujada…”.

Ante la sorprendente pregunta del conductor, Teté aseguró que no. “Me he quedado a dormir ahí, hemos pasado días y nunca nada”, dijo la periodista. Ante esto, Denise Dumas deñaló que “se dice que La Tertulia estaría hecha sobre un cementerio indio. Entonces se habla de extrañas presencias en esa casa”. Ante esto, Majo Fernández destacó que “Susana le dijo a Ángel de Brito que por favor no digan más eso porque no vende más la casa sino”.