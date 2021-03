La desesperada medida que tomó Julieta Prandi para defenderse de su ex marido

Las separaciones pueden llegar a ser complicadas, pero la que le tocó y toca vivir a Julieta Prandi parece ser de las más enfermedizas.

La modelo y actriz vive una situación muy complicada con su ex y padre de sus hijos, incluso ha llegado a denunciarlo y espera una respuesta positiva de la Justicia.

"Hoy este sujeto se apersonó en la puerta de mi casa y estuvo sacando fotos. Mis padres están en mi casa y lo vieron, estaba sacándole fotos al vehículo de mi papá, y estuvo tocándole el timbre a la vecina, así que está merodeando", contó al aire en 'Implacables', el programa que conduce Susana Roccasalvo y Daniel Gómez Rinaldi en la pantalla de El Nueve

"Tuve que denunciar un hecho de abandono de mis hijos en la vereda de mi casa. Pedí la suspensión del régimen y el juez no la otorgó. Pedí la perimetral porque mis hijos le tienen miedo al padre y no la otorgó", agregó indignada. "Yo no estaría en esta situación si el juez hubiera hecho algo en agosto del año pasado cuando tuve que hacer una denuncia muy grave porque algo grave sucedió en su casa, en su presencia y bajo su cuidado", explicó.

Prandi reveló que Contardi hizo una denuncia de impedimento de contacto. "Cómo yo le voy a entregar mis hijos a una persona que los abandona en la vereda y que no es la primera vez que los abandona. Hay dos denuncias: una penal y una civil", sentenció.

Además, confesó al aire que tuvo que recurrir a "tomar medidas drásticas" para protegerse ella y a sus pequeños (Mateo y Rocco). "Miedo no lo tengo, ni le tendré nunca porque yo ya pasé todas. Siempre voy a defender a mis hijos", indicó. "Yo puedo llevar un palo en la camioneta, pero mi pelea es en la Justicia y no voy a entregar a mis hijos por un juez que tiene ganas de mirar para otro lado cuando un padre es abandónico y violento", cerró.