Kim Kardashian está volviendo locos a sus seguidores con estas stories; ¿qué está mostrando?

Últimamente, las redes sociales de Kim Kardashian echan humo. Y no solo porque suba fotos estando más increíble que nunca o generen debate los dibujos de North que publica en las 'stories', sino porque no hay un momento en que no veamos una 'story' suya. Literalmente.

La 'socialite' está superactiva en sus perfiles y, la verdad, no hemos venido aquí a decir que no nos flipa, porque nos encanta. Sobre todo, cuando hay salseo, las cosas como son. Y eso es lo que nos trae a estas líneas: las últimas imágenes que Kim ha 'posteado', porque sus fans ('a.k.a.' todo Twitter), se preguntan por qué las ha publicado.

Entenderás de lo que hablamos cuando sepas que nos referimos a dos 'stories', en concreto, en las que aparecen las nuevas Yeezy Foam Runner MXT Moon Gray, 'zapas' de Kanye West que no estarán a la venta hasta el 26 de marzo pero que Kim tiene en exclusiva.

La razón por la que estas capturas se han convertido en una conversación viral es que, si estas zapatillas no salen hasta dentro de unas semanas, ¿por qué las tiene ya Kim?

"¿Perdona? ¿Aún hablan? ¿Se llevan bien? ¿Han vuelto? ¿Es eso un 'dardito' para que Kanye conteste a su 'story'?'", son solo algunos de los comentarios que los fans están haciendo en Twitter (como si Kim y Kanye fueran sus amigos o algo, sí).

Y nosotras nos unimos, porque a estas alturas de los acontecimientos (y teniendo en cuenta la situación surrealista global que nos envuelve en tantos sentidos), nos esperamos cualquier cosa. ¿Te imaginas un 'plot twist' de 2021 y que Kim Kardashian y Kanye West vuelven a estar juntos?

Todo puede pasar. Seguiremos atentos...