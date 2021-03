Lo que faltaba: acusan a Germán Martitegui de "machetearse"

Competencia al fin, show televisivo al margen, en Masterchef Celebrity todos quieren ganar. Pero en el afán de preparar el mejor plato, siempre siguiendo las consignas impuestas por los jurados, cada uno de los participantes debe respetar las reglas. Por caso, en la edición anterior -que la consagró como ganadora- Claudia Villafañe recibió el reto al aire de Santiago del Moro -más allá del cariño que los une- por el solo hecho de haber tomado un limón de más. Un gesto evidenció su fastidio, pero la ex esposa de Diego Maradona no tenía razón.

Al lado de Vicky Xipolitakis, lo de Claudia pareció un juego de niños. Los fanáticos de Masterchef siempre mostraron sus recaudos -tal vez infundados- respecto a las habilidades gastronómicas de la Griega: se llegó a decir que la producción del ciclo de Telefe le cambiaba los platos, descartando los que ella preparaba por otros, confeccionados por manos más criteriosas. Esto nunca fue comprobado.

Sin embargo, el escenario que asoma en estas horas es muy distinto: la trampa le correspondería a un jurado. Y al más popular de los tres. Porque Germán Martitegui habría incurrido en una acción fuera de reglamento, que si bien en un principio no afectaría a los famosos que forman parte de la segunda temporada, tiende un manto de sospechas.

Sucede que, de acuerdo a las pruebas recolectadas por la instagramer Juariu durante una evaluación al cantante Cae, Martitegui se anota un machete en la palma de la mano izquierda, justo antes de evaluar los platos de las celebridades. Así es: como esa burda práctica de tantos estudiantes, quienes se escriben con birome las respuestas del examen, el chef apelaría a una ayuda al momento de hablar al aire.

En las capturas que recopiló la panelista de Bendita no llega a apreciarse qué puso el chef en su mano. La anotación está, es palpable. Pero sigue siendo una incógnita el contenido de esas breves líneas: podría tratarse de alguna información oportuna, de un dato relevante sobre la receta en cuestión o bien, de un texto vinculado a otros asuntos, quizás personales, inscriptos en su piel a falta de un papel. Hasta aquí, Martitegui no hizo ninguna aclaración sobre su machete, muy comentado entre los seguidores del programa.

“Para mí, en la mano (Martitegui) tiene anotados los nombres de sus participantes preferidos”, sugirió el periodista Daniel Ambrosino, cuando en Intrusos se hicieron eco de la polémica. “¿Por qué no pensar que tiene anotados los nombres porque no sabe ni quiénes son?”, aportó el conductor Rodrigo Lussich, muy crítico con los famosos que convocó Telefe: “¿Alguien puede contestar quiénes son las celebrities?”, ha dicho, vaticinando -del mismo modo que hizo con Villafañe- que la periodista María O’Donnell llegará muy lejos en el certamen que se desarrolla actualmente. El tiempo dirá.

Días atrás el propio Martitegui le hizo una reprimenda al Loco Montenegro por una actitud que incumplía con las reglas, aunque en este caso, las no escritas. Luego de que Del Moro percibiera que el ex basquetbolista reposaba su 2.08 metros de altura sobre la mesa -lo que vendría a ser “un sacrilegio para los chef”, de acuerdo al conductor-, fue el cocinero quien explicó por qué su actitud no era la apropiada: “Básicamente, el culo no va donde va la comida”.

Porque en la cocina muchas veces suceden situaciones no correspondidas. En Masterchef Celebrity 2, también. Y así como la recibió Montenegro, el machete de Germán Martitegui también merecería una buena explicación.