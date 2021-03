Flavio Mendoza destrozó a Jimena Barón: mirá qué le dijo

Flavio Mendoza, una vez más y fiel a su estilo, se convirtió en el centro de la polémica al ser consultado por el jurado de 'La Academia', el nuevo programa de Marcelo Tinelli.

El bailarín estuvo presente en 'Los Ángeles de la Mañana' y no le tembló el pulso al contestar las preguntas que le tiraron.

"Me parece que el nuevo jurado está bueno. Hernán Piquín siempre se llevó pésimo con todo el mundo, ¡y lo convocan! Hay que ser hijo de… Hay que ser malo para que te convoquen. Yo adoro a Hernán, me parece que es un gran artista y está bueno que esté. También está bueno darle frescura", comenzó diciendo el productor teatral.

Sin escatimar en sus declaraciones, Flavio Mendoza hizo hincapié en que Pampita está mejor posicionada que el resto de los jurados de 'La Academia', el nuevo desafío que comandará Marcelo Tinelli. "Los jurados se tienen que mostrar tal como son. Eso es lo difícil. Yo a Pampita le creo más que a los otros dos nuevos", puntualizó.

Filoso como siempre, Ángel de Brito aprovechó y le hizo una repregunta a su invitado. «¿No le creés a Piquín ni a Jimena?», indagó. Sin filtros, el bailarín, que se hizo presente en «Los Ángeles de la mañana«, no tuvo piedad con «La Cobra». «Jimena Barón no es verdadera. Nunca me pareció verdadera», aseguró.

«Me parece que tiene una cosa de decir algo y mostrar otra cosa. No digo que sea algo malo, sino que es su personalidad. No la conozco mucho, pero lo que de lo que he visto, no me cierra. No le creo nada. Y Piquín también es así. A Hernán le decía ‘si te parece que tal te cae mal, decíselo’. Porque en privado es tremendo», sumó después Flavio Mendoza sobre Jimena Barón. ¡Durísimo!