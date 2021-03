Carlos Sánchez y un impactante relato paranormal poco antes de morir

El lunes lamentamos la triste partida de Carlos Sánchez, el reconocido humorista argentino, que no pudo ante los duros avances de un cáncer terminal. Una noticia que enlutó a todo el mundo artístico, por el triste desenlace del querido cómico de 68 años.

Fueron muchísimos los homenajes en la pantalla chica, pero el programa de TV Bendita transmitió una entrevista de Carlos en la que revelaba una experiencia paranormal muy personal, que le había generado mucha liberación respecto al miedo a la muerte hace algún tiempo.

En ese diálogo con los periodistas, Sánchez relataba lo siguiente:

“Mi vieja estaba en la cocina, mi hermano leyendo, yo mirando televisión y mi hijo Emiliano y mi sobrino Nicolás jugando a las cartas. Suena el teléfono. Llegamos al Hospital Español para ver a mi viejo”.

En la continuidad del episodio, el humorista contaba: “Golpeo la puerta, sale una enfermera y dice ‘ahora lo atiende el doctor. No sé qué pasó, lo empezamos a desconectar, pero empezó a respirar de nuevo y te está llamando’”.

Su padre había muerto, pero regresado a los minutos, una situación muy poco habitual. Por eso, Carlos detallaba: “Me estaban sacando todo y yo estaba allá arriba mirando. Ustedes estaban en el departamento. Mamá estaba en la cocina, vos estabas mirando televisión, Mario estaba leyendo y Nico y Emi estaban jugando a las cartas”.

Para terminar de narrar la experiencia, el humorista expresó entre lágriamas “Yo no lo podía creer... me agarra la mano, me da un beso, y me dice ‘cuidala a mamá’. Yo sé que el día que no esté más vivo lo voy a volver a encontrar. Entonces disfruto la vida porque sé que lo que puede llegar a pasar después va a ser lindo”.

Fuente: Con información de Bendita y Paparazzi.