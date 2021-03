Nati Jota hizo una sorprendente revelación: después del coronavirus descubrió que... ¡increíble!

Nati Jota se contagió de coronavirus en octubre del año 2020 y, en su momento, narró su recuperación a través de las redes sociales. Afortunadamente, tanto la influencer como su familia, lograron atravesar la enfermedad de una manera leve, con dolores musculares, fiebre y cansancio, pero ningún síntoma que complique el cuadro. Lo cierto es que casi cinco meses después de haber contraído la enfermedad, y de haber perdido el gusto y el olfato, reconoció que hay una secuela que le dejó la enfermedad.

A través de su cuenta de Twitter expuso que, si bien logró recuperar sus sentidos, le quedó una sensación distinta. "¿A alguien más le pasa que post covid siente un sabor/olor extraño en algunas cosas? No es falta de, es algo que sí se siente pero que no puedo describir con nada", expresó en sus redes.

Llamativamente, luego de compartir la publicación, muchos fueron los casos que se sumaron a comentar las mismas secuelas. "Los olores feos para la gente, para mí tienen un mismo olor que es huevo duro", "Me pasa igual, fantosmia se llama, es una secuela del covid", "Gusto/olor a metal", "Después del covid dicen que uno vuelve a sentir olor o gustos que antes nunca sintió. Como olor a podridos, cosas así", le comentarios varios seguidores, que la misma influencer resaltó en una historia de Instagram. "Gracias a Twitter descubrí que somos varios" sostuvo al compartir la imagen.

Maju Lozano también lo padeció

Maju Lozano se recuperó del coronavirus y recibió el alta, por lo que pudo regresar a su trabajo en la televisión. Pero no todo volvió a la normalidad: la conductora de Canal 9 se enteró en vivo que padece de fantosmia, una alucinación olfativa que te hace detectar olores que no están realmente presentes en tu entorno.

Todo surgió a raíz de que Maju contó que no le volvió completamente “ni el olfato ni el gusto”. El doctor Guillermo Capuya le contó que hay personas que, después de tener coronavirus, huele olores que no existen. "Por ejemplo, que se bañan y sienten que el agua que sale de la ducha está podrida", detalló Capuya.

En ese momento, Lozano lo interrumpió y exclamó: “¡Eso me pasa! ¡Tengo fantosmia! Espero que mi marido esté escuchando porque me dijo que estaba loca, porque cuando le dije que el agua tenía olor a yerba me dijo que era inodora, incolora e insípida”.

“¿Siento olores que no existen entonces? ¿Tengo fantosmia? ¡Covid de mier… y la p…! No me suban la medicación psiquiátrica que tengo fantosmia”, protestó Maju, anonadada con las declaraciones del doctor.