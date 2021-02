La inesperada y agitada pelea entre Mónica Farro y una mujer de 80 años: qué pasó

Nadie está exento de que en algún momento de una salida normal se presenta alguien con intención de pelear o de recriminarte algo que nunca vería venir.

Esa fue la suerte que corrió Mónica Farro cuando fue abordada por una mujer de unos 80 años, que le recriminó sus declaraciones sobre Pepe Mujica.

"Es muy loca la política. Dije algo de Mujica y viví un momento muy desagradable. Yo no hablé mal de Muijca. Pero una señora me increpó a los gritos, cuando yo estaba con mi hijo, que estaba volviendo a Uruguay. Me dijo que no se me ocurra volver a Uruguay nunca porque no voy a ser bien recibida por haber hablado mal de Mujica y que no sé qué", contó.

"Viste cuando decís: ‘¿Perdón? Es un país libre’. Yo puedo opinar lo que quiera en cuanto a política sin problemas. Estamos en democracia. Me hacen entender que esta persona milita desde un lugar antiguo y feo. La señora me decía: ‘Lo que yo tuve que hacer para que Pepe Mujica esté en el poder’. Y yo dije: ‘Vaya, señora. Atrevida'", comentó Mónica Farro.

"La señora se ve que no leyó la nota, no entendió nada. Me dijo públicamente que yo solo muestro el culo y es para lo único que sirvo. Gracias a Dios, por mostrarlo vivo como vivo, soy quien soy y soy feliz. No porque sea una persona mayor la tengo que respetar. Ella me tiene que respetar a mí también", dijo la vedette. Según contó, la mujer tenia alrededor de 80 años.

"Yo estaba despidiendo a mi hijo, era un momento triste, lleno de emociones. Tener que vivir ese momento horrible, que todos se dieron vuelta a mirar… fue feo. Todavía que quise ser delicada", cerró. Mónica Farro comentó que recibió una oferta para empezar una carrera política en Argentina. De todos modos, no podría asumir ningún cargo por no tener nacionalidad argentina.