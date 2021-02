Vicky Xipolitakis, después de pasar por Master Chef, conducirá un programa de televisión

Luego de participar de la primera temporada de MasterChef Celebrity, el programa que explota en todo el país, Vicky Xipolitakis fue convocada para co-conducir el programa “Minuto para ganar”. El anuncio fue hecho por el mismo Marley, quien es el conductor de éste programa, en Instagram.

“Buen día! ¡Gracias por los lindos comentarios! Por el mundo en casa fue el programa más visto del fin de semana. Próximo domingo, 21 horas, estaremos en Calafate. Y esta noche 21:30 horas, ¡nuevos juegos y nueva co-conductora!»,”, comienza la publicación de Instagram que ya cuenta con más de 6 mil me gusta. “Estaré junto a Vicky Xipolitakis! Nos vemos esta noche por @telefe”, anunció el conductor.

Lizy Tagliani ocupó este puesto durante dos semanas. Ahora Vicky lo hará durante dos semanas también. Florencia Peña se hará cargo de la co-conducción después de ella. El público de la griega reaccionó a esta noticia en las redes: «Ya me estoy riendo», «Lo que va a ser», «Supongo que tendré que ver Minuto para ganar«, escribieron.

Recientemente, la griega comentó que está en una nueva etapa de su vida. Esto se vio reflejado en su trabajo. En diálogo con «Teleshow», Vicky dijo que había rechazado la propuesta de ser parte del «Cantando 2020» para hacer «MasterChef». «Es volverme a encontrar un poco conmigo misma después de haber sido mamá. Me costó, pero lo estoy logrando, por eso es un desafío muy importante para mí», dijo.

«Estoy en otra etapa. Obvio que voy a jugar y a ponerle alegría, que es algo que me caracteriza, pero también voy a ponerlo todo. Si no, me quedo en casa, que tengo una labor muy importante, de veinticuatro horas. Acá, con mi hijo, no hay descanso. Hago todo para que no le falte nada. Evalué todo, lo charlamos un montón y me encantó el desafío. Así que lo estoy llevando adelante con mucha alegría», dijo la vedette.