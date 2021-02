Masterchef Celebrity 2 confirmó su último participante: mirá de quién se trata

Masterchef Celebity 2021 completó la lista de sus 16 participantes y lo hizo con una figura muy querida dentro del ambiente artístico nacional.

La última en sumarse a esta concurso culinario, el más visto durante el año pasado, fue la actriz Georgina Barbarrosa.

Esta lunes en la mañana, Alejandra Benevento, la jefa de prensa de Georgina Barbarossa confirmó la participación de la actriz en el certamen que saldrá por la pantalla de Telefe. "Una súper artista que sorprenderá en la cocina y felices de acompañarla en este nuevo desafío", escribió la comunicadora en su cuenta de Instagram.

La noticia llega después de que la actriz se pidiera licencia por 30 días en el espectáculo que protagoniza junto a Flavio Mendoza en el Teatro Broadway. "No hubo ni discusión ni pelea. No me bajé, me tomé un mes de licencia en un momento tan insólito del planeta. No hay nada extraño, es simplemente eso: me estoy cuidando", señaló la artista con respecto a los rumores que circulaban sobre su repentina salida.

"Fue una decisión de común acuerdo con el productor. Me parece que está bueno que cortemos un poco, que paremos, y que cuando estemos todos bien volvamos a trabajar", indicó la actriz.

Finalmente entonces quienes deslumbrarán al jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui serán: la capocómica Carmen Barbieri, la conductora Flavia Palmiero, Juanse (el líder de Los Ratones Paranoicos), el actor Gastón Dalmau, la humorista Dani La Chepi, la actriz Andrea Rincón, el cantante Cae, la actriz Candela Vetrano, el periodista deportivo Fernando Carlos, el actor Daniel Aráoz, la periodista y escritora María O’Donnell, el ex futbolista Mariano Dalla Libera, la conductora Sol Pérez, el ex jugador de básquet Hernán El Loco Montenegro, el mediático Alex Caniggia y Georgina Barbarossa.