Conocida actriz denunció a Marilyn Manson por abuso sexual, ¿quién?

Este lunes el mundo del espectáculo dio un sobresalto cuando uno de los rockeros más reconocidos del mundo fue denunciado por abuso sexual por nada menos que su ex pareja, Evan Rachel Wood, la estrella de la serie de HBO, Westworld. Se trata del musico de heavy metal, Marylin Manson. El medio que eligió la mujer de 33 años para realizar la denuncia pública fue su cuenta personal de Instagram, en la que tiene más de 800 mil seguidores.

En la publicación que ya tiene casi 200 mil me gusta, Wood escribió: "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a prepararme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro. y manipulado para someterme. Estoy harto de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes ". Continuó: "Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio".

La estrella de Westworld habló por primera vez sobre ser una sobreviviente de agresión sexual a fines de 2016 para decir que ha sido violada dos veces, identificando a uno de sus abusadores solo como una persona significativa que abusó de ella mientras estaban juntos. En la entrevista y en la carta pública con Rolling Stone, Wood detalló cómo sus ataques pasados ​​fueron "uno de los muchos factores" que contribuyeron al intento de quitarse la vida a los 22 años.

En mayo de 2018, Wood presentó un informe policial en su contra por delitos sexuales no especificados que se remontan a 2011. El fiscal de distrito rechazó el caso, citando que el plazo de prescripción había expirado y una "ausencia de corroboración", según el expediente judicial. . El abogado de Manson, Howard E. King, Esq., Negó las afirmaciones en una declaración a The Hollywood Reporter en ese momento, diciendo, en parte: "Las acusaciones hechas a la policía fueron y son categóricamente negadas por el Sr. Warner y son completamente delirante o parte de un intento calculado de generar publicidad ... Cualquier reclamo de conducta sexual inapropiada o encarcelamiento en ese o cualquier otro momento es falso ".

En respuesta a la publicación de Wood en las redes sociales el lunes, al menos otras cuatro mujeres presentaron acusaciones de relatos igualmente horribles de abuso contra Manson. Wood compartió estas cuentas en sus Historias de Instagram. Algunos de los detalles han sido publicados por Vanity Fair .

Los relatos alegan abuso psicológico; horroroso "comportamiento trastornado", que incluye chantaje, manipulación y aislamiento; abuso físico, como cortarse; y violación. De manera similar, las mujeres dicen que han sufrido ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático y / o depresión por el presunto abuso y ahora están hablando en un esfuerzo por exigir responsabilidades.

Wood conoció a Manson cuando ella tenía 18 años y él 36, y estuvo brevemente comprometida con el rockero en 2010. Desde que habló en 2016, se ha convertido en defensora de los sobrevivientes de abuso sexual y doméstico. En 2018, testificó ante un Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes con el objetivo de que la Declaración de Derechos de Sobrevivientes de Agresión Sexual se apruebe en todo el país. En 2019, volvió a hablar sobre su abuso pasado mientras testificaba ante los legisladores de California en nombre de la Ley Phoenix, un proyecto de ley que creó para ampliar el estatuto de limitaciones para delitos relacionados con violencia doméstica de tres años a cinco. Entró en vigor en enero de 2020.

Antes de publicar su declaración el lunes, Wood compartió una imagen de ella en el personaje de Dolores Abernathy en Westworld de HBO con su cita: "Imaginé una historia en la que no tenía que ser la damisela".

Fuente: The Hollywood Reporter