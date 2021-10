La genial definición de Charly García en una entrevista radial

A un día de cumplir 70 años, Charly García conversó con Roberto Petinatto para su programa radial "Genio o idiota" y habló sobre su presente, su conexión con sus fans, se desembarco en el mundo virtual y contó algunas anecdótas con grandes de la música como los Rolling Stones, The Beatles y Bob Dylan.

En diálogo con el conductor, el músico confesó que "no puede salir a la calle" sin ser interceptado por sus fanáticos: "Me dicen cosas como: 'Sin vos, no hubiera existido'", contó. "'¿Y yo qué culpa tengo?', deciles", le sugirió Pettinato. "Sí, yo les digo eso", coincidió Charly.

"Escuchame, para que no me lo pregunten más a mí, ¿le podés hablar al país y decir cómo estás?", bromeó el conductor y el entrevistado lanzó una divertida respuesta: "Sexualmente bien, económicamente tirando y emocionalmente como se puede", respondió Charly parafraseando a Mick Jagger.

Más adelante, el ídolo musical reveló que su disco nuevo se llamará "La Lógica del Escorpión" y consultado sobre su significado aportó otra respuesta fiel a su estilo provocador: "No hay lógica, es suerte" y comparó su reflexión con una de Woody Allen: "La mayoría de la gente no se da cuenta de lo importante que es tener suerte. La suerte es más importante que muchas boludeces que uno piensa que van a salir como creen", dijo Charly.

Luego celebró llegar a la misma edad que los Rolling Stones y poder vivir el fin de la pandemia: "A mí me da paz, porque si Keith Richards está vivo, yo me quedo tranquilo", dijo Charly sobre la vuelta de la banda inglesa a pesar del reciente fallecimiento de su baterista Charlie Watts con quien recordó una anécdota.

"Charlie se fue tocando su ritmo eterno. Era increíble. Una vez que estaba con ellos en el mismo lugar, yo me acerqué a donde estaba la comida, tomé un trozo de algo que no se de que mierda era y él me dijo: 'Vos debés ser importante'", recordó.

Luego, junto a Petinatto, conversaron sobre la edad de otros músicos como The Betales o Bob Dylan y sobre este último aportó una peculiar comparación: "Soy igual que Bob Dylan, pero me faltan los 900 palos verdes que tiene él en el banco", agregó y provocó la risa del conductor y los panelistas del programa de Radio Pop.

También reflexionó sobre su fama: "Siempre fui famoso yo, desde que tengo uso de razón siempre noté que pasaba algo. En un momento dije: ‘¿Estoy loco o soy famoso?’. Si estuviera loco me hubiesen internado, así que debo ser famoso", bromeó.

Consultado por Tamara Petinatto sobre si ser famoso tiene una parte "horrible", el músico aportó una ingeniosa afirmación: "Y depende, si sos famosos y te odian, no sé, debe ser horrible", dijo y se hizo cargo del afecto que recibe y recibió de parte de su público a través de todas las décadas en las que se dedicó a la música.